Kırıkkale'de Masa Tenisi Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Masa Tenisi Müsabakaları Tamamlandı

Kırıkkale\'de Masa Tenisi Müsabakaları Tamamlandı
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Gençler ve Minikler Kulüpler Arası masa tenisi müsabakaları sona erdi; Kırıkkale FK birinci oldu.

Kırıkkale'de düzenlenen Gençler ve Minikler Kulüpler Arası Masa Tenisi müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 Ağustos Spor Salonu'nda yapılan Gençler ve Minikler Kulüpler Arası Masa Tenisi karşılaşmaları tamamlandı.

Hafta sonu gerçekleştirilen karşılaşmalarda, Minik Kadınlar-Erkekler kategorisinde Kırıkkale FK Spor Kulübü, Genç Kadınlar-Erkekler kategorisinde ise Kırıkkale FK Spor Kulübü birinci oldu.

Müsabakalarda dereceye giren takımlar, Sinop'ta düzenlenecek Kulüpler Arası Bölge karşılaşmalarında Kırıkkale'yi temsil etme hakkı kazandı.

Kaynak: AA

Kırıkkale, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırıkkale'de Masa Tenisi Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Masa Tenisi Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
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