Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü, Gümüşhane Sportif Faaliyetler'i 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü, Gümüşhane Sportif Faaliyetler'i 3-1 mağlup etti

Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü, Gümüşhane Sportif Faaliyetler\'i 3-1 mağlup etti

TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü, Gümüşhane Sportif Faaliyetler'i 3-1'lik skorla mağlup etti. Nezir Özer, Yusuf Akdemir ve Sarp Tenim'in golleriyle galibiyete ulaşan Kırıkkalegücü FSK, üç puanı hanesine yazdırdı.

21.04.2024 18:11
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TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü, konuk ettiği Gümüşhane Sportif Faaliyetler'i 3-1'lik skorla mağlup etti.

Hakemler: Ertuğrul Kösterelioğlu, Uğur Aydoğdu, Hüseyin Sepetçioğlu

Kırıkkalegücü FSK: Arel Ekinci, Muhammed Çoban, Ufukcan Engin (Hasan Ulaş Uyğur dk. 82), Buğra Şahiner, Seyit Mehmet Söğüt (Bora Taşdemir dk. 83), Nezir Özer (Kağan Özkan dk. 83), Aykut Çolakoğlu, Bekir Mustafa Meral, Yusuf Kaplan, Sarp Tenim, Doğukan Tuzcu (Serkan Kayıkçı dk. 75)

Gümüşhane Sportif Faaliyetler: Gürkan Hervenik, Ertunç Yasin Güdü (Eray Pazar dk. 46), Ayhan Gürbüz, Ömer Faruk Taş, Ümit Bayraktar, Taner Koç (Caner Uzun dk. 61), Erdem Can Polat, Ümit Can Tokcu, Hüseyin Yıldız, Burhan Demir (Engin Bekdemir dk. 46), Ali Kılıç

Goller: Nezir Özer (dk. 1), Yusuf Akdemir (dk. 58), Sarp Tenim (dk. 78) (Kırıkkalegücü FSK), Ali Kılıç (dk. 86) (Gümüşhane Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Bekir Mustafa Meral, Aykut Çolakoğlu, Yusuf Akdemir (Kırıkkalegücü FSK), Taner Koç (Gümüşhane Sportif Faaliyetler) - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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