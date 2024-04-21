Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü, Gümüşhane Sportif Faaliyetler\'i 3-1 mağlup etti

TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü, konuk ettiği Gümüşhane Sportif Faaliyetler'i 3-1'lik skorla mağlup etti.
Hakemler: Ertuğrul Kösterelioğlu, Uğur Aydoğdu, Hüseyin Sepetçioğlu
Kırıkkalegücü FSK: Arel Ekinci, Muhammed Çoban, Ufukcan Engin (Hasan Ulaş Uyğur dk. 82), Buğra Şahiner, Seyit Mehmet Söğüt (Bora Taşdemir dk. 83), Nezir Özer (Kağan Özkan dk. 83), Aykut Çolakoğlu, Bekir Mustafa Meral, Yusuf Kaplan, Sarp Tenim, Doğukan Tuzcu (Serkan Kayıkçı dk. 75)
Gümüşhane Sportif Faaliyetler: Gürkan Hervenik, Ertunç Yasin Güdü (Eray Pazar dk. 46), Ayhan Gürbüz, Ömer Faruk Taş, Ümit Bayraktar, Taner Koç (Caner Uzun dk. 61), Erdem Can Polat, Ümit Can Tokcu, Hüseyin Yıldız, Burhan Demir (Engin Bekdemir dk. 46), Ali Kılıç
Goller: Nezir Özer (dk. 1), Yusuf Akdemir (dk. 58), Sarp Tenim (dk. 78) (Kırıkkalegücü FSK), Ali Kılıç (dk. 86) (Gümüşhane Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Bekir Mustafa Meral, Aykut Çolakoğlu, Yusuf Akdemir (Kırıkkalegücü FSK), Taner Koç (Gümüşhane Sportif Faaliyetler) - KIRIKKALE
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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirecekleri gösteri öncesi Antalya'da prova uçuşu yaptı. Türk Yıldızları, 23 Nisan'da düzenlenecek gösteri öncesinde Antalya semalarında 30 dakikalık hazırlık uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar uçuşu kentin farklı bölgelerinde heyecanla izlerken bazıları da telefonlarıyla kaydetti. Türk Yıldızları'nın gösterisi, 23 Nisan'da Konyaaltı Sahili'nde saat 16.00'da izlenebilecek.
TFF 3. Lig 2. Grup 27. hafta maçında Elazığspor, evinde konuk ettiği Sapanca Gençlikspor'u 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Enver'in kendi kalesine attığı gol ve Çağrı Yağız'ın attığı golle Elazığspor öne geçti. Berkay'ın golüyle Sapanca Gençlikspor farkı bire indirse de maçın sonucunu değiştiremedi. Elazığspor, bu galibiyetle üst üste 3. maçını kazanmış oldu.
Esenler Belediyesi tarafından 14. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali düzenlendi.
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