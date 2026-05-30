Kırklareli\'de İsmail Koç Başpehlivan Oldu

Kırklareli'nde düzenlenen Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde İsmail Koç, başpehlivan oldu.
Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Belediyesince gerçekleştirilen organizasyonda, 295 güreşçi ile baş boyunda 18 pehlivan mücadele verdi.
Başpehlivanlık müsabakalarında rakiplerini yenen İsmail Koç ile Feyzullah Aktürk finalde karşılaştı.
İsmail Koç, rakibi Feyzullah Aktürk karşısında galip gelerek başpehlivanlığı kazandı.
