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KITUYAD'dan Köln'e dostluk eli - Son Dakika

KITUYAD'dan Köln'e dostluk eli

03.02.2022 12:47
KITUYAD'dan Köln'e dostluk eli

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamp yapan Kreis Liga B'de mücadele eden Sv Awuelier Esch 59 Ev Futbol Takımı Manavgat Elit Masterler ve Side Masterlerinden oluşturulan takımla hazırlık karşılaşması yaptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamp yapan Kreis Liga B'de mücadele eden Sv Awuelier Esch 59 Ev Futbol Takımı Manavgat Elit Masterler ve Side Masterlerinden oluşturulan takımla hazırlık karşılaşması yaptı.

Karşılaşma öncesinde misafir takıma hediyeler veren Kızılağaç Turizm Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (KITUYAD), Köln takımında forma giyen Türk futbolculara da sürpriz yaptı ve Atatürk'ün özel resimlerinden oluşan çerçeveli portre resimlerini hediye etti.

KITUYAD, Manavgat'ta kamp yapan Köln Futbol Kulüplerinden Sv Awuelier Esch 59 Ev Futbol Takımını misafir etti. Manavgat'ın masterler takımlarında oynayan oyuncular ve turizmcilerden oluşan karma takım Köln temsilcisiyle hazırlık karşılaşması yaptı. Karşılaşma öncesinde misafir takım oyuncularına çeşitli hediyeler verilerek dostluk köprüsü oluşturuldu. Müsabakayı, misafir takım 3 - 1 kazandı.

"Dostluk köprüsü oluşturmada ilk adım"

KITUYAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ergin maçın ardından yaptığı açıklamada, "Sv Awuelier Esch 59 Ev" futbol takımı Manavgat'a Almanya liginin ikinci yarısı öncesinde 10 günlük kamp için geldiğini belirterek "bugün oynadığımız maçta; turizmcilerden, Manavgat Elit Masterlerinden ve Side Masterlerinden oluşturduğumuz bir ekip forma giyerken; sporun, özellikle de futbolun birleştirici özelliği ile Manavgat ve Köln arasında bir dostluk köprüsünün oluşmasında ilk temeli atmış bulunmaktayız. Müsabaka öncesi ve sonrası karşılıklı oluşan dostluk ve diyalog ortamının ardından misafir takımdan da ileriki tarihlerde Almanya daveti aldık. Bizler de ilerleyen dönemlerde Köln takımının davetlisi olarak aynı takım ve dernek üyelerimizden bize dahil olacak bir ekiple Almanya'da olacağız ve bu dostluğun devamına katkıda bulunacağız" dedi. - ANTALYA

KITUYAD'dan Köln'e dostluk eli
KITUYAD'dan Köln'e dostluk eli
KITUYAD'dan Köln'e dostluk eli

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Manavgat, Almanya, Antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor KITUYAD'dan Köln'e dostluk eli - Son Dakika Spor


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