Knicks, NBA Finaline Yükseldi! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Knicks, NBA Finaline Yükseldi!

Knicks, NBA Finaline Yükseldi!
26.05.2026 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York Knicks, Cavaliers'ı 130-93 yenerek seriyi 4-0 kazandı ve 1999'dan sonra finale çıktı.

NBA Doğu Konferansı final serisinde New York Knicks, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 130-93 yendi ve seriyi 4-0 kazanarak NBA finaline çıktı. Knicks, 1999'dan sonra ilk kez adını NBA finaline yazdırdı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) finale yükselen ilk takım belli oldu. Doğu Konferansı final serisi 4. maçında Rocket Arena'da oynanan müsabakada Cleveland Cavaliers ile karşılaşan New York Knicks, rakibini 130-93'lük skorla mağlup ederek seriyi 4-0 kazandı ve adını finale yazdırdı. Üst üste 11. play-off galibiyetini alan ve Doğu Konferansı şampiyonluğuna ulaşan Knicks, 1999'dan sonra ilk kez adını NBA finaline yazdırdı. Knicks'te Karl-Anthony Towns 19 sayı, 14 ribaund, OG Anunoby 17, Landry Shamet 16, Jalen Brunson ve Mikal Bridges ise 15'er sayıyla mücadele etti. Cavaliers'ta ise Donovan Mitchell'ın 31 ve Evan Mobley'nin 15 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

New York Knicks, NBA finalinde Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs (2-2) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

New York Knicks, Dünya, Spor, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor Knicks, NBA Finaline Yükseldi! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti
Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu
Dursun Özbek’ten “Icardi’yi bize verme şansınız var mı“sorusuna güldüren yanıt Dursun Özbek'ten "Icardi’yi bize verme şansınız var mı?"sorusuna güldüren yanıt
Mantar toplarken ayı saldırısına uğradı Mantar toplarken ayı saldırısına uğradı
Bayram tatili öncesi İstanbul’da trafik rahatladı Bayram tatili öncesi İstanbul'da trafik rahatladı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık’a ilk turda veda etti Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a ilk turda veda etti

11:03
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
11:00
Elazığ’da 4 saatte 2 deprem Vatandaşlar diken üstünde
Elazığ'da 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde
10:50
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
10:15
Özgür Özel’den İzmir’de gövde gösterisi Valiliğin itirazına jet yanıt geldi
Özgür Özel'den İzmir'de gövde gösterisi! Valiliğin itirazına jet yanıt geldi
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
07:58
İstinaftan emsal karar Mesai dışı WhatsApp mesajı fazla mesai sayılacak
İstinaftan emsal karar! Mesai dışı WhatsApp mesajı fazla mesai sayılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 11:40:57. #7.12#
SON DAKİKA: Knicks, NBA Finaline Yükseldi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.