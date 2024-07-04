Kocaeli'de düzenlenen 4. Uluslararası Judo Turnuvası tamamlandı

Spor

Kocaeli'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 4. Uluslararası Judo Turnuvası tamamlandı.

Türkiye Judo Federasyonu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kağıtspor iş birliğinde, Sydney 2000 Olimpiyat Oyunları şampiyonu eski milli judocu Hüseyin Özkan onuruna Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 19 ülkeden 1499 sporcu mücadele etti.

Müsabakalar sonunda süper minik, minik, yıldız, ümit ve genç kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.

Türkiye Judo Federasyonu Teknik Kurulu ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Yönetim Kurulu üyesi Galip Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvada geleceğin Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda mücadele edecek sporcularının denendiğini belirtti.

Bu yıl 19 ülkeden 1499 sporcuyla şu ana kadarki en yüksek katılım sayısına ulaştıklarını aktaran Şentürk, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 44 ilinden sporcular burada. Kaliteli maçlar yapıldı. Tek temennimiz, sakatlık olmasın ve herkes geldiği gibi iline, ülkesine dönsün. Organizasyonun devamı için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Önümüzdeki yıl, 2 bin sporcuya erişmeyi hedefliyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak kaliteli işlere imza atıyoruz. Bu organizasyon, Türkiye'nin en büyük uluslararası turnuvası. Organizasyonu bizler ve gelecek nesiller devam ettirecek."