TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, 31 yaşındaki stoperi Mazlum Demir ile yollarını ayırdı. Taraflar karşılıklı olarak anlaşarak fesih yoluna gitti. Mazlum Demir'in alacaklarını erken fesih tazminatı olarak Kocaelispor'a bıraktığı öğrenildi. Takıma, geçtiğimiz sezonun devre arasında katılan 31 yaşındaki Mazlum Demir, 12 maçta yeşil-siyahlı formayı terletti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mazlum Demir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kocaelispor'da Mazlum Demir ile yollar ayrıldı - Son Dakika

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