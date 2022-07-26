Kocaelispor'da Mazlum Demir ile yollar ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaelispor'da Mazlum Demir ile yollar ayrıldı

26.07.2022 15:05
Kocaelispor'da Mazlum Demir ile yollar ayrıldı

Kocaelispor'da Mazlum Demir ile yollar ayrıldı.

Kocaelispor'da Mazlum Demir ile yollar ayrıldı. Tecrübeli futbolcu, alacaklarını erken fesih tazminatı olarak kulübe bıraktı.

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, 31 yaşındaki stoperi Mazlum Demir ile yollarını ayırdı. Taraflar karşılıklı olarak anlaşarak fesih yoluna gitti. Mazlum Demir'in alacaklarını erken fesih tazminatı olarak Kocaelispor'a bıraktığı öğrenildi. Takıma, geçtiğimiz sezonun devre arasında katılan 31 yaşındaki Mazlum Demir, 12 maçta yeşil-siyahlı formayı terletti. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Eskişehirspor Teknik Direktörü Biçer: 'Onur Arı'nın şu an gitmesi söz konusu değil' Eskişehirspor Teknik Direktörü Biçer: 'Onur Arı'nın şu an gitmesi söz konusu değil' Turgutluspor yeni transferleriyle sezona iddialı hazırlanıyor Turgutluspor yeni transferleriyle sezona iddialı hazırlanıyor
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mazlum Demir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor'da Mazlum Demir ile yollar ayrıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:56 Marcao'yu Sevilla'ya satan Galatasaray, Barcelona'nın stoperini istiyor
14:54 Artık hedef Süper Kupa! Trabzonspor yurt dışı kampını tamamladı
14:46 Jaguar fotoğraf çekmek için kafesine giren çocuğa saldırdı
14:30 Türkiye dünyayı bir dertten daha kurtardı! Rusya'dan "Ortak Tahıl Koordinasyon Merkezi" duyurusu
14:25 Galatasaray, Avusturya'ya gitti! 11 isim kadroda yer almadı
14:15 Avrupa'da doğal gaz fiyatları fırladı! Rusya sevkiyatın yarıya düşeceğini açıklamıştı
14:10 Cristiano Ronaldo'nun geleceği şekilleniyor! Yeni sezonda kadronun önemli bir parçası olacak
13:58 Afrika ülkesi Zimbabve enflasyonla mücadele için altın para çıkardı
13:57 Yol ortasında çırılçıplak duran adam, görüntülendiğini fark edince panikledi
13:56 Uzun namlulu silah ve kılıçla verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan kişi gözaltına alınıp serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 15:05:40. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaelispor'da Mazlum Demir ile yollar ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement