Kocaelispor, Darko Churlinov ile yollarını ayırdı
Kocaelispor, Darko Churlinov'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Kuzey Makedonyalı kanat oyuncusu Darko Churlinov ile yollarını ayırdı.
Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Darko Churlinov'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Darko Churlinov'a emekleri için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
Churlinov, geçen sezon Kocaelispor formasıyla 30 maçta, 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: AA
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