Kocaelispor düşme hattına geriledi - Son Dakika
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Kocaelispor düşme hattına geriledi

04.04.2022 17:59
Kocaelispor düşme hattına geriledi

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Denizlispor'a 5-1 mağlup olan Kocaelispor, düşme potasına geriledi.

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Denizlispor'a 5-1 mağlup olan Kocaelispor, düşme potasına geriledi. Takımın iç saha oyunu ve gol yollarındaki performansı büyük tepki toplamaya devam ediyor.

Kocaelispor, ligin 30. haftasında kendi evinde 5-1 Denizlispor'a mağlup oldu. Bu mağlubiyetle birlikte 33 puanda kalan yeşil-siyahlılar, ligin 17. sırasına kadar geriledi. Uzun zamandır istikrarsız görüntü sergileyen Kocaelispor, düşme hattında bulunuyor.

Son alınan mağlubiyet neticesinde taraftarlar, yönetime ve futbolculara yönelik sert tepki gösterdi. Maç sonu takım otobüsünün etrafını saran taraftar grubu, kötü futbola ve farklı mağlubiyete isyan etti. İç sahada yaşanan 5 gollü mağlubiyet sosyal medyada da ciddi tepkilere sebep oldu. Taraftarlar, oynanan oyunu ve takımın durumunu sorguladı. Öte yandan, yeşil-siyahlılar 8 yıl sonra ilk kez iç sahada bir maçta 4 farkla mağlup oldu. Körfez ekibi iç sahada en son 1 Kasım 2014 yılında Bölgesel Amatör Lig 11. Grup maçında Arnavutköy Belediye'ye 4-0 yenilmişti.

Kocaelispor, ligde 21 gol atabilen Balıkesirspor ve 25 gol atabilen Tuzlaspor'un ardından 27 golle en az gol atan üçüncü takım konumunda bulunuyor. - KOCAELİ

Kocaelispor düşme hattına geriledi

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Denizlispor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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