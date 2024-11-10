Kocaelispor Liderliğe Yükseldi - Son Dakika
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Spor

Kocaelispor Liderliğe Yükseldi

Trendyol 1. Lig 12. haftasında Kocaelispor, Sakaryaspor'u 1-0 yenerek lider oldu.

10.11.2024 23:16
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftası, bugün oynanan 4 maçla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0 mağlup eden Kocaelispor, 25 puanla liderliğe yükseldi.

Günün diğer mücadelelerinde Şanlıurfaspor, ağırladığı Gençlerbirliği'ni 3-1, Teksüt Bandırmaspor, evinde Boluspor'u, Manisa FK de konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 2-0 yendi.

Sonuçlar

Central Hospital Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-1

MKE Ankaragücü- Esenler Erokspor: 3-0

Uğur Okulları İstanbulspor- Adanaspor: 0-0

Fatih Karagümrük- Yeni Malatyaspor: 6-1

Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Keçiörengücü: 0-0

Ahlatcı Çorum FK-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-0

Teksüt Bandırmaspor-Boluspor: 2-0

Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği: 3-1

Manisa FK-Erzurumspor FK: 2-0

Sakaryaspor-Kocaelispor: 0-1

Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 12. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.KOCAELİSPOR128131712525
2.TEKSÜT BANDIRMASPOR127321710724
3.ERZURUMSPOR FK12714178922
4.FATİH KARAGÜMRÜK1263326131321
5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK126331710721
6.MKE ANKARAGÜCÜ126151812619
7.AHLATCI ÇORUM FK125431412219
8.BOLUSPOR125341511418
9.ŞANLIURFASPOR125342119218
10.MANİSA FK125251612417
11.ESENLER EROKSPOR125251916317
12.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR125251817117
13.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR125251315-217
14.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ123631315-215
15.GENÇLERBİRLİĞİ124351012-215
16.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR124261415-114
17.AMED SPORTİF FAALİYETLER123541012-214
18.SAKARYASPOR123451518-313
19.ADANASPOR121471028-187
20.YENİ MALATYASPOR120012538-33-3
Not: Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silinmiştir.

13. hafta maçları

Ligde 13. hafta maçlarının programı şöyle:

22 Kasım Cuma:

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Central Hospital Ümraniyespor (Pendik)

23 Kasım Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)

13.30 Yeni Malatyaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Stat henüz açıklanmadı)

16.00 Boluspor-Şanlıurfaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman)

24 Kasım Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Fatih Karagümrük (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Esenler Erokspor-Ahlatcı Çorum FK (Esenler Erokspor)

16.00 Adanaspor-Sakaryaspor (Yeni Adana)

19.00 Kocaelispor-Teksüt Bandırmaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

25 Kasım Pazartesi:

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler (Iğdır Şehir)

Kaynak: AA

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