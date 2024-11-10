Kocaelispor Liderliğe Yükseldi

Spor

Trendyol 1. Lig'in 12. haftası, bugün oynanan 4 maçla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0 mağlup eden Kocaelispor, 25 puanla liderliğe yükseldi.

Günün diğer mücadelelerinde Şanlıurfaspor, ağırladığı Gençlerbirliği'ni 3-1, Teksüt Bandırmaspor, evinde Boluspor'u, Manisa FK de konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 2-0 yendi.

Sonuçlar

Central Hospital Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-1

MKE Ankaragücü- Esenler Erokspor: 3-0

Uğur Okulları İstanbulspor- Adanaspor: 0-0

Fatih Karagümrük- Yeni Malatyaspor: 6-1

Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Keçiörengücü: 0-0

Ahlatcı Çorum FK-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-0

Teksüt Bandırmaspor-Boluspor: 2-0

Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği: 3-1

Manisa FK-Erzurumspor FK: 2-0

Sakaryaspor-Kocaelispor: 0-1

Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 12. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.KOCAELİSPOR 12 8 1 3 17 12 5 25 2.TEKSÜT BANDIRMASPOR 12 7 3 2 17 10 7 24 3.ERZURUMSPOR FK 12 7 1 4 17 8 9 22 4.FATİH KARAGÜMRÜK 12 6 3 3 26 13 13 21 5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 12 6 3 3 17 10 7 21 6.MKE ANKARAGÜCÜ 12 6 1 5 18 12 6 19 7.AHLATCI ÇORUM FK 12 5 4 3 14 12 2 19 8.BOLUSPOR 12 5 3 4 15 11 4 18 9.ŞANLIURFASPOR 12 5 3 4 21 19 2 18 10.MANİSA FK 12 5 2 5 16 12 4 17 11.ESENLER EROKSPOR 12 5 2 5 19 16 3 17 12.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR 12 5 2 5 18 17 1 17 13.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 12 5 2 5 13 15 -2 17 14.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 12 3 6 3 13 15 -2 15 15.GENÇLERBİRLİĞİ 12 4 3 5 10 12 -2 15 16.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR 12 4 2 6 14 15 -1 14 17.AMED SPORTİF FAALİYETLER 12 3 5 4 10 12 -2 14 18.SAKARYASPOR 12 3 4 5 15 18 -3 13 19.ADANASPOR 12 1 4 7 10 28 -18 7 20.YENİ MALATYASPOR 12 0 0 12 5 38 -33 -3 Not: Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silinmiştir. Not: Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silinmiştir. 13. hafta maçları Ligde 13. hafta maçlarının programı şöyle: 22 Kasım Cuma: 20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Central Hospital Ümraniyespor (Pendik) 23 Kasım Cumartesi: 13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe) 13.30 Yeni Malatyaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Stat henüz açıklanmadı) 16.00 Boluspor-Şanlıurfaspor (Bolu Atatürk) 19.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman) 24 Kasım Pazar: 13.30 Erzurumspor FK-Fatih Karagümrük (Erzurum Kazım Karabekir) 16.00 Esenler Erokspor-Ahlatcı Çorum FK (Esenler Erokspor) 16.00 Adanaspor-Sakaryaspor (Yeni Adana) 19.00 Kocaelispor-Teksüt Bandırmaspor (Yıldız Entegre Kocaeli) 25 Kasım Pazartesi: 20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler (Iğdır Şehir)

Kaynak: AA