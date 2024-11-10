Trendyol 1. Lig'in 12. haftası, bugün oynanan 4 maçla sona erdi.
Haftanın kapanış maçında deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0 mağlup eden Kocaelispor, 25 puanla liderliğe yükseldi.
Günün diğer mücadelelerinde Şanlıurfaspor, ağırladığı Gençlerbirliği'ni 3-1, Teksüt Bandırmaspor, evinde Boluspor'u, Manisa FK de konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 2-0 yendi.
Sonuçlar
Central Hospital Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-1
MKE Ankaragücü- Esenler Erokspor: 3-0
Uğur Okulları İstanbulspor- Adanaspor: 0-0
Fatih Karagümrük- Yeni Malatyaspor: 6-1
Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Keçiörengücü: 0-0
Ahlatcı Çorum FK-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-0
Teksüt Bandırmaspor-Boluspor: 2-0
Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği: 3-1
Manisa FK-Erzurumspor FK: 2-0
Sakaryaspor-Kocaelispor: 0-1
Puan durumu
Trendyol 1. Lig'de 12. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
13. hafta maçları
Ligde 13. hafta maçlarının programı şöyle:
22 Kasım Cuma:
20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Central Hospital Ümraniyespor (Pendik)
23 Kasım Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)
13.30 Yeni Malatyaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Stat henüz açıklanmadı)
16.00 Boluspor-Şanlıurfaspor (Bolu Atatürk)
19.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman)
24 Kasım Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-Fatih Karagümrük (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Esenler Erokspor-Ahlatcı Çorum FK (Esenler Erokspor)
16.00 Adanaspor-Sakaryaspor (Yeni Adana)
19.00 Kocaelispor-Teksüt Bandırmaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
25 Kasım Pazartesi:
20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler (Iğdır Şehir)
Son Dakika › Spor › Kocaelispor Liderliğe Yükseldi - Son Dakika
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