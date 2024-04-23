Kocaelispor, Ümraniyespor maçı sonrası yaşanan olaylara tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kocaelispor, Ümraniyespor maçı sonrası yaşanan olaylara tepki gösterdi

Kocaelispor, Ümraniyespor maçı sonrasında yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaparak, rakip takımdan özür ve TFF'den disiplin soruşturması talep etti. Kulüp, güvenlik mensuplarının taraftarlara yönelik hareketlerine tepki gösterdi ve bundan sonra taraftarların stadyuma girişinde kulüp yetkililerinin bulunacağını belirtti. Ayrıca, rakip takımla aynı sahada ve kategoride maç yapma ayrıcalığına sahip olmayacaklarını ifade etti.

23.04.2024 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniyespor maçı ardından yaşanan olaylarla ilgili açıklama yapan Kocaelispor, "Yapılan terbiyesizliğe istinaden rakip takım tarafından gerekli özür açıklaması yapılması ve TFF tarafından gerekli disiplin soruşturmasının yapılması bir opsiyon değil, zorunluluktur. Rakip takımın bir daha asla Kocaelispor Kulübü ile aynı sahada ve kategoride maç yapma ayrıcalığına sahip olacağını düşünmüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında dün Ümraniyespor'a konuk olan Kocaelispor, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maç sonrasında açıklama yapan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel'in konuşması sürerken odaya yüksek sesli müzik verildi. Bunun üzerine Gürsel, duruma tepki göstererek toplantıyı terk etti. Toplantının ardından iki tarafın kulüp personelleri arasında tartışma yaşandı. Tartışmalar koridor ve çıkış kapısına kadar devam etti.

"Sizin Kocaelispor taraftarlarıyla sorununuz nedir?"

Yaşanan olaya ve taraftarın yaşadığı sorunlara ilişkin Kocaelispor, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Dün akşam oynadığımız müsabakada, taraftarlarımıza yönelik olarak güvenlik mensupları tarafından uygulanan saygı sınırlarını zorlayan üst arama, girişlerinde çıkarılan zorluklar, kullanılan ifadeler tarafımızdan not edilmiştir. Ne yazık ki özellikle bu sezon hemen hemen tüm deplasman müsabakalarında güvenlik mensupları tarafından taraftarlarımıza yönelik orantısız hareketler dün itibariyle artık bardağı taşıran son damla olmuştur. Çok kıymetli güvenlik mensupları, gerçekten sizin Kocaelispor taraftarlarıyla sorununuz nedir? Bodrumspor müsabakası ile başlamak üzere bu andan itibaren tüm deplasman maçlarında taraftarlarımızın stadyuma girmesi esnasında görevlendirilen kulüp yetkililerimiz de taraftarlarımızla beraber olacak ve güvenlik mensupları tarafından taraftarlarımıza yönelik saygı sınırlarını zorlayan üst aramalar, kullanılan yakışıksız ifadeler, orantısız hareketler anında delillerle birlikte raporlanıp ve bu şekilde davranan güvenlik mensuplarına karşı gerekli disiplin soruşturmasının yapılması sağlanacaktır" denildi.

"TFF tarafından gerekli disiplin soruşturmasının yapılması bir opsiyon değil zorunluluktur"

Müsabaka sonrası yaşanan olayla ilgili ise Kocaelispor Kulübü, "Dün akşam oynadığımız müsabaka sonunda kulüp teknik sorumlumuzun basın toplantısı yaptığı esnada meydana gelen en hafif tabiriyle terbiyesizlik tüm kamuoyunun malumudur. Öncelikle belirtmek isteriz ki bu terbiyesizlik kulüp teknik sorumlumuza değil bilakis Kocaelispor Kulübü'ne yapılmıştır. Stadımızda oynanan iç saha müsabakalarında en ufak bir hareketi dahi raporlama ve kulübümüze ceza aldırma konusunda çok mahir olan, bu anlamda neredeyse birbirleriyle yarışan TFF temsilci heyetinden kulübümüze yönelik yapılan terbiyesizlik sebebiyle bu müsabakada da aynı marifeti göstermelerini umuyoruz. Anılı müsabaka kapsamında bugün yapılacak PFDK sevklerini merakla bekliyor olacağız. Yapılan terbiyesizliğe istinaden rakip takım tarafından gerekli özür açıklaması yapılması ve TFF tarafından gerekli disiplin soruşturmasının yapılması bir opsiyon değil zorunluluktur. Rakip takımın bir daha asla Kocaelispor Kulübü ile aynı sahada ve kategoride maç yapma ayrıcalığına sahip olacağını düşünmüyoruz. Lakin, ileride bir gün rakip takımla bir müsabakada karşı karşıya gelirsek her ne kadar mütekabiliyet ilkesi kapsamında misliyle karşılık verme hakkımız olsa dahi, biz Kocaelispor ismini böyle çocuksu hareketlerle yan yana getirmeyeceğiz. Üslubu beyan ayniyle insan, herkes kendine yakışanı yapar. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" cümlelerine yer verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor, Ümraniyespor maçı sonrası yaşanan olaylara tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:22 Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı
15:43 Çevreye aldırış etmeden çatışmaya girdi Saldırgan meğerse halüsinasyon görüyormuş Çevreye aldırış etmeden çatışmaya girdi! Saldırgan meğerse halüsinasyon görüyormuş
15:24 AK Partili Yenişehirlioğlu “Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim“ dediği saatini eliyle kapattı AK Partili Yenişehirlioğlu "Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim" dediği saatini eliyle kapattı
14:29 İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
15:58 Icardi’den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı Icardi'den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı
15:07 Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı’nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı
14:13 23 Nisan kutlamalarında “Puta tapmayın“ diye bağıran şahıs gözaltına alındı 23 Nisan kutlamalarında "Puta tapmayın" diye bağıran şahıs gözaltına alındı
13:26 Bekçi ile boksör arasında sopalı ’pitbull’ kavgası Bekçi ile boksör arasında sopalı 'pitbull' kavgası
13:08 Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi
12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
11:50 Kur’an-ı Kerim’in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu Kur'an-ı Kerim'in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu
11:25 Kocasını terk edip büyüttüğü üvey oğluyla kaçtı Eşler canlı yayında böyle yüzleşti Kocasını terk edip büyüttüğü üvey oğluyla kaçtı! Eşler canlı yayında böyle yüzleşti
11:15 Sivasspor maçı bardağı taşırdı Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım’ın ismini haykırıyor Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
11:02 “Yerel Halk“ ifadesini kullandı mı Bakan Şimşek sessizliğini bozdu "Yerel Halk" ifadesini kullandı mı? Bakan Şimşek sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 16:38:12. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaelispor, Ümraniyespor maçı sonrası yaşanan olaylara tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement