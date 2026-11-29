Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye, deplasmanda Konya BBSK'yi 81-68 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye'nin 40-39 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda da skor üstünlüğünü sürdüren Kahramanmaraş temsilcisi, müsabakadan 81-68 galip ayrıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye'de Brandon Jefferson 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Koray Çekici 16 sayı ve 3 blok, Boran Güler 12 sayı, Ikechukwu ise 10 sayı ve 9 ribaundla mücadele etti. Konya BBSK'de Yiğit Çoban 16 sayı kaydetti.

Bu sonuçla 12. maçında 10. galibiyetini alan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye, 22 puan ve +123 averajla lig sıralamasında 2. sıraya yükseldi. Konya BBSK ise 4 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 16 puanla 13. sırada yer aldı.