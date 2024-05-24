Konya'da düzenlenen Okul Sporları Atletizm Gençler A-B Türkiye Birinciliği'nde Aydınlı sporcular madalyalarla döndü - Son Dakika
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Konya'da düzenlenen Okul Sporları Atletizm Gençler A-B Türkiye Birinciliği'nde Aydınlı sporcular madalyalarla döndü

Konya\'da düzenlenen Okul Sporları Atletizm Gençler A-B Türkiye Birinciliği\'nde Aydınlı sporcular madalyalarla döndü

Konya'da gerçekleştirilen Okul Sporları Atletizm Gençler A-B Türkiye Birinciliği müsabakalarında Aydınlı genç sporcular, üstün performanslarıyla dikkat çekti. Koray Uygun altın, Talha Gülnihal ve Baturalp Bostan gümüş, Saadet Öztürk ve Öykü Ceylin Tekdal ise gümüş madalya kazandı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuları tebrik ederek gelecek başarılarına inandıklarını belirtti.

24.05.2024 11:06
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Konya'da gerçekleştirilen Okul Sporları Atletizm Gençler A-B Türkiye Birinciliği müsabakalarına damga vuran Aydınlı genç sporcular, şampiyonadan madalyalarla döndü.

Okul Sporları Atletizm Gençler A-B Türkiye Birinciliği müsabakaları Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Müsabakalarda Aydın'ı temsil eden genç sporcular ise sergiledikleri üstün performanslarıyla göz kamaştırdı. Genç Erkekler (A) kategorisinde 110 metre engelli branşında mücadele eden Koray Uygun, rakiplerini geride bırakarak Türkiye birincisi oldu ve altın madalya kazandı. Bu kategorideki bir diğer sporcu Talha Gülnihal ise gösterdiği performansla Türkiye ikinciliğini elde ederek gümüş madalya kazandı. Genç Erkekler (A) kategorisi 200 metre branşında mücadele eden Baturalp Bostan, rakiplerine karşı verdiği mücadeleyi ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyayı kazanan isim oldu. Genç Kızlar (A) kategorisinde 100 metre branşında mücadele eden Saadet Öztürk ise Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazanma başarısını gösterdi. Genç Kızlar (A) kategorisi 100 metre engelli branşında da Öykü Ceylin Tekdal, Türkiye ikinciliğini elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Genç Kızlar (B) kategorisi 100 metre engelli branşında ise Sedef Naz Akıllı Türkiye dördüncüsü oldu.

Şampiyonaya damga vuran Aydınlı sporcuları tebrik Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "İlimizi başarıyla temsil eden sporcularımızı yürekten tebrik ediyoruz ve bundan sonraki spor hayatlarında da aynı azim ve kararlılıkla daha büyük başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konya'da düzenlenen Okul Sporları Atletizm Gençler A-B Türkiye Birinciliği'nde Aydınlı sporcular madalyalarla döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da düzenlenen Okul Sporları Atletizm Gençler A-B Türkiye Birinciliği'nde Aydınlı sporcular madalyalarla döndü - Son Dakika
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