Konya'da Enduro Motor Yarışı heyecanı

Konya'da 177 sporcunun katılımıyla "Konya Enduro Fest 21" yapılacak.

Konya'da 177 sporcunun katılımıyla "Konya Enduro Fest 21" yapılacak. Konya Enduro ve Motor Sporları Kulübü Derneği Başkana Adem Yıldız, "Motor yarışlarının da gerçekleşeceği festivalimiz, 25-26 Eylül tarihleri arasında Selçuklu ilçesindeki pistimizde yapılacak" dedi. Konya'da ilk olarak 2019 yılında yapılan enduro yarışları, pandemi nedeniyle verilen aranın ardından bu yıl 2'nci kez düzenlenecek. Selçuklu ilçesinde özel hazırlanan pistte gerçekleşecek yarışlara 177 sporcu katılacak. Enduro sporunda başarının hıza değil, motosikletin ve sürücünün dayanıklılığına ve güvenirliğine bağlı olduğunu hatırlatan Konya Enduro ve Motor Sporları Kulübü Derneği Başkana Adem Yıldız, şunları söyledi: " Türkiye 'nin en büyük parkuru olan 3 kilometre uzunluğunda, 40 bin metrekare alanı kaplayan Konya Enduro Parkı'nda yarışlarımızı gerçekleştireceğiz. 177 sporcumuz yarışlara katılacak. Yarışların yanı sıra konserlerimiz olacak. Buradaki amacımız insanları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp, spor yapmaya ve spor bilinci oluşturmaya teşvik etmektir. Ayrıca motosiklet tutkunlarına da parkurumuzda özgürce motosikletlerini kullanma imkanı sağlamayı hedefliyoruz. Bu yıl 2'ncisi düzenlenecek. Bundan sonra da her yıl düzenlemeyi planlıyoruz. Ayrıca bu yıl çocuk yarışlarımız da olacak. Adrenalin ve görsel şölene büyük küçük herkes davetlidir" dedi.



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