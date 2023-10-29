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Konya Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, Cumhuriyet'i hedef alan paylaşımı nedeniyle açığa alındı - Son Dakika

Konya Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, Cumhuriyet'i hedef alan paylaşımı nedeniyle açığa alındı

Son Güncelleme: 30.10.2023 09:56

Konya Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cumali Özince, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım nedeniyle açığa alındı. Özince, "Hakkınızı helal edin, Osman Gazi, Orhan Gazi! Yedi düvelin birleşip yıkamadığı emanetinizin bugün son günü" sözlerle Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan bir mesaj paylaşmıştı.

Konya'da sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle açığa alınan Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cumali Özince hakkında idari soruşturma başlatıldı. Özince, "Hakkınızı helal edin, Osman Gazi, Orhan Gazi! Yedi düvelin birleşip yıkamadığı emanetinizin bugün son günü" sözlerle Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef almıştı.

PAYLAŞIMI SKANDAL

Edinilen bilgiye göre, Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevini yürüten Cumali Özince, sosyal medya hesabından "Hakkınızı helal edin, Osman Gazi, Orhan Gazi! Yedi düvelin birleşip yıkamadığı emanetinizin bugün son günü" paylaşımında bulundu.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün paylaşımdan haberdar olması üzerine Özince hakkında Konya Valiliğine yazı gönderildi. Valilik kararı ile açığa alınan Cumali Özince hakkında idari soruşturma başlatıldı.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Cumali Özince'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımıyla ilgili olarak ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Konya Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, Cumhuriyet'i hedef alan paylaşımı nedeniyle açığa alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, Cumhuriyet'i hedef alan paylaşımı nedeniyle açığa alındı - Son Dakika
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