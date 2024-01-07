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Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 13. haftasında Konyaaltı Belediyespor, deplasmanda Armada Praxis Yalıkavak'ı 29-24 yendi.
Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 14-12 üstünlüğüyle sona erdi.
Etkili oyununu sürdüren Konyaaltı Belediyespor, deplasmanda Armada Praxis Yalıkavak'ı 29-24 yendi.
Ligin 13. haftası 9 Ocak Salı günü oynanacak Yenimahalle Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla sona erecek.
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