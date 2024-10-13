Konyaspor, Pyramids'i 1-0 Yendi - Son Dakika
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Konyaspor, Pyramids'i 1-0 Yendi

Konyaspor, Pyramids\'i 1-0 Yendi

Konyaspor, hazırlık maçında Mısır ekibi Pyramids'i 1-0'lık skorla mağlup etti.

13.10.2024 21:05
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı Mısır ekibi Pyramids'i 1-0'lik skorla mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'e verilen milli arayı hazırlık maçları ile değerlendirmek isteyen Konyaspor, sahasında Mısır ekibi Pyramids ile karşılaştı. Mücadeleyi yeşil-beyazlılar Melih Bostan'ın golü ile 1-0 kazandı. Konya ekibi ligin 9. haftasında deplasmanda karışılacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenman ile devam edecek. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyaspor, Pyramids'i 1-0 Yendi - Son Dakika

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