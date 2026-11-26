Profesyonelliğe Geçiş Ligi ekiplerinden Kovancılarspor, teknik sorumlu Abdulsamet Erdem ile yollarını ayırdı.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi 3. Grup'ta yer alan Kovancılarspor'da teknik sorumlu Abdulsamet Erdem ve ekibiyle yollar ayrıldı. Kulübün açıklamasında; "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Samet Erdem hocamız ve teknik ekibiyle karşılıklı görüşmeler sonucunda yollarını ayırma kararı almıştır. Görev süresi boyunca Kovancılarspor'umuz için gösterdiği özveri, emek, mücadele ve katkılarından dolayı Samet Erdem hocamıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Birlikte geçirdiğimiz süreçte kulübümüz için ortaya koyduğu emekleri ve mücadelesini unutmayacağız. Futbolun doğasında ayrılıklar olsa da emek, saygı ve gönül bağı her zaman baki kalır. Samet Erdem hocamıza ve ekibine bundan sonraki futbol hayatlarında ve yaşamlarında başarılar diliyor, yollarının açık olmasını temenni ediyoruz. Teşekkürler Samet Erdem hocam, teşekkürler teknik ekibimiz" ifadelerine yer verildi.