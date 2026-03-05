Köyceğiz Floor Curling Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika
Köyceğiz Floor Curling Turnuvası Tamamlandı

05.03.2026 12:47
Köyceğiz'de düzenlenen Floor Curling Yıldızlar İl Turnuvası'nda yerel okullar başarı gösterdi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Floor Curling Yıldızlar İl Turnuvası tamamlandı.

2025-2026 Okul Sporları kapsamında düzenlenen Floor Curling Yıldızlar İl Turnuvası Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Okul Sporları Floor Curling Yıldızlar İl Turnuvasına Köyceğizli sporcular damga vurdu. Üç kategoride de İl Şampiyonu olma başarısını gösterdiler. Floor Curling Yıldızlar İl Turnuvası sonuçlarına göre, Kız Kategorisi 1'ncisi Köyceğiz Toparlar Ortaokulu, Erkek Kategorisi 1'incisi Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu, Karma Kategori 1'incisi Köyceğiz Pınar Ortaokulu oldu.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen ve Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli turnuva sonunda düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını takdim etti. Okul Sporları Floor Curling Yıldızlar İl Turnuvasında şampiyon olan takımlar Ege Bölge Gruplarında Muğla'yı temsil edecek. - MUĞLA

