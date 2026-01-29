Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul\'a geliyor
29.01.2026 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Inter forması giyen orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'nin kiralık transferi için anlaşma sağladı. 23 yaşındaki yıldız isim, bu akşam İstanbul'da olacak.

Süper Lig devi Beşiktaş, Yasin Özcan transferinin ardından orta saha transferi için de mutlu sona ulaşmaya çok yakın.

ASLLANI İÇİN ANLAŞMA TAMAM

Beşiktaş, bonservisi Serie A devi Inter'de olan orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'nin kiralık transferi için anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, kiralık olarak Torino'da forma giyen Asllani için Torino ile Inter arasındaki sözleşme fesih görüşmelerinin tamamlanması bekleniyor. Fesih görüşmelerinin sona ermesiyle birlikte siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki Arnavut futbolcuyu kadrosuna katacak.

KİRALAMA BEDELİ ÖDEMEYECEK

Beşiktaş, Kristjan Asllani için Inter'e herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek ancak oyuncunun maaşının tamamını karşılayacak.

BU AKŞAM İSTANBUL'A GELİYOR

Serdal Adalı'nın da "Kristjan Asllani geliyor. Inter ve oyuncu ile anlaştık. Inter ile Torino arasında fesih süreci var. Bu akşam gelecek." sözleriyle transferini açıkladığı Asllani, bu akşam İstanbul'da olacak.

TORINO PERFORMANSI

Bu sezon Torino'da 16 maça çıkan deneyimli oyuncu, bu maçlarda gol ya da asist katkısı yapamadı.

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor
Sanırsın CIA ajanı Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar Sanırsın CIA ajanı! Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar
Suriye İçişleri Bakanlığı: Ülkede ikamet eden Kürtlere vatandaşlık verilecek Suriye İçişleri Bakanlığı: Ülkede ikamet eden Kürtlere vatandaşlık verilecek
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
Büyük panik İstinat duvarı kar suyuna dayanamadı Büyük panik! İstinat duvarı kar suyuna dayanamadı
Özgür Özel mahkeme çıkışı öfkesine hakim olamadı TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı Özgür Özel mahkeme çıkışı öfkesine hakim olamadı! TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı

17:39
Transferde büyük bomba Fenerbahçe yıldız isim için atağa kalktı
Transferde büyük bomba! Fenerbahçe yıldız isim için atağa kalktı
17:13
Umutları elinden alınan kız çocukları: Haberi duyunda çaresizce gözyaşlarına boğuldular
Umutları elinden alınan kız çocukları: Haberi duyunda çaresizce gözyaşlarına boğuldular
17:09
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
16:41
Rakam inanılmaz Altınlarını satıp araba alan vatandaşın büyük pişmanlığı
Rakam inanılmaz! Altınlarını satıp araba alan vatandaşın büyük pişmanlığı
16:04
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’
DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
15:20
ABD’ye karşı koyabilirler mi İşte ’’Eller tetikte bekliyoruz’’ diyen İran’ın askeri gücü
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte ''Eller tetikte bekliyoruz'' diyen İran'ın askeri gücü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 18:12:48. #7.11#
SON DAKİKA: Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.