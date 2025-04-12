Kürsüde yumruklu saldırıya uğrayan Hasan Arat'tan ilk sözler: Arkadan saldırmaya ne denir? - Son Dakika
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Spor

Kürsüde yumruklu saldırıya uğrayan Hasan Arat'tan ilk sözler: Arkadan saldırmaya ne denir?

Kürsüde yumruklu saldırıya uğrayan Hasan Arat\'tan ilk sözler: Arkadan saldırmaya ne denir?

Beşiktaş Olağan Divan Kurulu'nda kürsüde konuşma yaptığı sırada yumruklu saldırıya uğrayan eski başkan Hasan Arat olayın ardından sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu. Kendisine yumruk atan Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'u istifaya davet eden Arat, "Bana küfretti. Korumalarını ayarlamış. Kimse teketek gelemez! Arkadan saldırdılar. Arkadan saldırana ne denir, 'kalleş' denir Adana'da" dedi.

12.04.2025 16:29
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Beşiktaş Olağan Divan Kurulu'nda, eski başkan Hasan Arat ile Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile arasında kavga çıktı.

HASAN ARAT YUMRUKLANDI

Eski başkan konuşmasına devam ederken Tevfik Yamantürk, kürsüye çıkıp Arat'a yumruk attı. Yaşananlar esnasında bir kişinin daha Hasan Arat'a yumruk attığı görüldü. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, çıkan olaylar sebebiyle ertelenirken Arat da yaşananların ardından açıklamalarda bulundu.

"ALLAH PUSUCULARIN, İFTİRACILARIN DUALARINI KABUL ETMEZ"

Arat'ın açıklamaları şu şekilde;

"İçindeki kinler, benim duamın nasıl okunacağı konusuna kadar konuşmalarına sebep olmuş. Allah, pusucuların ve iftiracıların dualarını kabul etmez. Beşiktaş için acı verici şeyler. Ben eski başkan olarak geliyorum, konuşmadım bugüne kadar, yaşananları söylemedim, kulübümü rencide etmedim. Geleceğim, en medeni ortamda anlatacağım. Tahammül edemiyorlar, tahammül edemiyorlar. Zamanında bu insanlar, Süleyman ağabeye 'Parasını vereyim, Fener'e gitsin' diyen bir Divan Başkanı var.

"TARİH ONLARI YARGILYACAK"

Dayanamıyorlar, dayanamıyorlar! Tarih onları yargılayacak. Yaşananlardan camiam adına üzgünüm. Şahsen buraya geldiğim için bugün mutluyum. Benim en büyük üzüntüm, bu yaşananlar Beşiktaşlılar'ı ve ailemi üzmüştür. Kartal hiçbir şeyden korkmaz. Ben bu işten vazgeçmem. Bu medeniyet, Beşiktaş'ı hiçbir yere götürmez.

"SESSİZ KALIRSAN AYNI İŞ SANA YAPILIR"

Aynı şeyi Serdal Adalı'ya yaparlar. 'Bugün bana yapılanlara sessiz kalırsan, aynı iş sana yapılır' dedim Adalı'ya. Buna sessiz kalınmaması lazım. Burada bir oyun oynanıyor. Bu iftiralar oyundur. Bir tane belgeyle ortaya çıktı. Beni kovalayacakmış, senin boyun yetmez beni kovalamaya! Korumalarıyla bana saldırtmayı maharet biliyor. Bunlar hukuk önünde cezasını görecek.

"TEVFİK YAMANTÜRK DERHAL İSTİFA ETMELİDİR"

Tevfik Yamantürk, derhal Divan başkanlığından istifa etmelidir. Beşiktaş'ı bu duruma düşüren bir Divan Başkan'ı Beşiktaş'a yakışmıyor. Paranla pulunla zenginliğinle ahkam kesemezsin. İnsanların üstünde tahakkümde bulunamazsın. Aynı şeyi Serdal Adalı'ya yapacaklar.

TEVFİK YAMANTÜRK'E: "KALLEŞ!"

Tevfik Yamantürk bana küfretti. Korumalarını ayarlamış. Bana kimse teketek gelemez! Bana arkadan saldırdılar. Arkadan saldırana ne denir, 'kalleş' denir Adana'da. Kalleş denir. Beşiktaş, bu kalleşlikleri unutması lazım. Kalleş insan! Öyle çıkıyor ahkam kesiyor. Hodri meydan deyince dayanamadılar!

"AYNI NUMARAYI SÜLEYMAN AĞABEYE YAPTI"

Haydi herkes ortaya çıksın. Bana darbe işlemez. Onlar benle uğraşamazlar. Allah'a çok şükür bir şeyim yok. (Elinizde kan var) Olabilir, oradaki şeyden dolayı olabilir. Bunlar gelir geçer. Burada Beşiktaş'ı üzdüler. Bunlar aynı şeyi zamanında Süleyman ağabeye yaptılar ve altılılar diye anılırlar. Aynı numaraları Süleyman Ağabey'e yaptılar. Bu utançla yaşayacaklar. Benim adım miras olarak yeter, onların paraları yetmez!"

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Son Dakika Spor Kürsüde yumruklu saldırıya uğrayan Hasan Arat'tan ilk sözler: Arkadan saldırmaya ne denir? - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Serkan Yalçın:
    ghabeler bu adam napti adam gibi 1 sene geldi yönetti bıraktı bazı vvsekler gibi koltuğa yapışmadi yapamadım dedi gitti 0 0 Yanıtla
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