Kuşadasıspor 1-0 Mağlup

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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Kuşadasıspor, 2'nci hafta mücadelesinde evinde Artvin Hopaspor'a 1-0 mağlup oldu. Kuşadası Özer Türk Stadı'nın bakımda olması nedeniyle Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakada konuk ekip 29'uncu dakikada İdris Güneş'in golüyle 1-0 öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmayınca, Karadeniz temsilcisi müsabakadan galip ayrıldı: 0-1. Bu sonuçla Kuşadasıspor puanla tanışamazken, Artvin Hopaspor 4 puana ulaştı.