Kütahya Belediyespor, Manisa Büyükşehir Belediyespor\'u deplasmanda 70-69 yendi

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Kütahya Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 70-69 mağlup etti.

Manisa Tarık Almış Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada iki takım da galibiyet için mücadele etti. Çekişmeli geçen müsabakada Kütahya Belediyespor, rakibini 70-69 yenerek deplasmandan galibiyetle ayrıldı.

Kütahya Belediyesinden yapılan açıklamada, takımlarının ortaya koyduğu mücadele ve azimden dolayı sporcular, yönetim kurulu ve teknik ekip tebrik edilerek ligdeki karşılaşmalarında başarı dileğinde bulunuldu.