Kütahya Belediyespor, Manisa Büyükşehir Belediyespor\'u deplasmanda 70-69 yendi

Kütahya Belediyespor, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 70-69 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde Kütahya Belediyespor, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 70-69 yendi. Manisa Tarık Almış Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından Kütahya Belediyesi, sporcuları, yönetim kurulunu ve teknik ekibi tebrik ederek ligde başarı diledi.
Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Kütahya Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 70-69 mağlup etti.
Manisa Tarık Almış Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada iki takım da galibiyet için mücadele etti. Çekişmeli geçen müsabakada Kütahya Belediyespor, rakibini 70-69 yenerek deplasmandan galibiyetle ayrıldı.
Kütahya Belediyesinden yapılan açıklamada, takımlarının ortaya koyduğu mücadele ve azimden dolayı sporcular, yönetim kurulu ve teknik ekip tebrik edilerek ligdeki karşılaşmalarında başarı dileğinde bulunuldu.
Kaynak: İHA
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