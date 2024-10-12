Kütahya\'da Amatör Spor Haftası Kutlaması

Spor

Kütahya'da, Amatör Spor Haftası kutlamaları kapsamında sporun "en"leri olarak belirlenen sporcular ile yöneticilere plaket ve ödül takdim edildi.

Vali Vekili Süleyman Ovalı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Dumlupınar Spor Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, tüm sporcuların haftasını kutladı.

Kentte spora ve sporculara değer verildiğini belirten Ovalı, "Devlet ve hükümet olarak biz her zaman sporcularımızın yanındayız. Gerek fiziki anlamda gerekse malzeme desteği konusunda sporcularımıza destek oluyoruz. Siz koşun, biz de koşalım. Burada gençlerimizin enerjilerini çok yüksek olarak görüyoruz." diye konuştu.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı da gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu vurguladı.

Gençlerin, en önemli enerji kaynağı olduğunu getiren Bayırcı, "Gençlerimizin desteğiyle, azmiyle sadece sportif alanlarda değil ilimde, sanatta, kültürde, sanayide, teknolojide, her alanda Allah'ın izniyle büyük ve güçlü Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, sporun sadece fiziksel bir aktivite olmanın ötesinde sağlıklı bir toplum inşa etmenin en önemli araçlarından olduğunu anlattı.

Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Cengiz ise amatör olmadan profesyonel olunamayacağını belirterek, çocuklarını spora gönderen ailelere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sporcu grupları ile halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Programda, başarılı sporcular ve sporun "en"leri olarak belirlenen yönetici ve kişilere ödül ve plaketleri verildi.