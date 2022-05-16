Kütahya il protokolünden destek ziyareti - Son Dakika
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Kütahya il protokolünden destek ziyareti

16.05.2022 18:02

- Kütahya il protokolünden destek ziyareti Belediye Kütahyaspor'un, Artvin Hopaspor ile 17 Mayıs 2022 günü Dumlupınar Stadı'nda oynayacağı play-off mücadelesi öncesi il protokolü, takıma moral ziyaretinde bulundu.

- Kütahya il protokolünden destek ziyareti

KÜTAHYA - Belediye Kütahyaspor'un, Artvin Hopaspor ile 17 Mayıs 2022 günü Dumlupınar Stadı'nda oynayacağı play-off mücadelesi öncesi il protokolü, takıma moral ziyaretinde bulundu.

2. lig mücadelesi için 17 mayıs 2022 Salı günü Artvin Hopaspor ile oynanacak olan play-off mücadelesi öncesinde, Belediye Kütahyaspor, Teknik Direktör İsmail Güldüren nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor. Dumlupınar Stadı'nda yapılan teknik ve taktik idmanı ziyaret eden Vali Ali Çelik, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Kırbaç, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ı Kulüp Başkanı Erdoğan Çolak ve Teknik Direktör İsmail Güldüren karşıladı. İl protokolü, idman sonrasında oyuncularla konuşarak bu maçı kazanacak güçleri ve inançları olduğunu bir kez daha vurguladı.

Vali Ali Çelik, "Allah kaza, bela sakatlık vermesin. Salı günü güzel bir maç, centilmen bir maç ile sonucunda galibiyetle ayrılırsınız. Biz sizlere dua ediyoruz. Mücadele eden, alnının terini akıtarak elinizden geleni yapmanızı temenni ediyorum. Kütahya'ya çok keyifli anlar yaşatıyorsunuz. İnşallah 2. Lige çıkarız. Başarılar diliyorum" dedi.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ise, "Hopa'da da sizleri izledik ve güzel bir maç oldu. Sahanın dar olması sizleri engelledi. İnşallah Salı günü de burada bu işi taçlandırırsınız. Durumu Play-Off'a getirmeniz bir başarı. Tüm şehir sizinle yatıp sizinle kalkıyor. Biz tezahüratlarımızla, alkışlarımızla, dualarımızla sizlerin yanında olacağız" diye konuştu.

Vali Çelik ve MHP Kütahya Milletvekili Erbaş'ın yaptığı konuşmaların ardından protokol mensupları futbolculara tatlı ikramında bulundu.

Belediye Kütahyaspor, Hopa'daki play-off'in ilk maçını 2-1 kaybetmişti.

Kütahya il protokolünden destek ziyareti
Kütahya il protokolünden destek ziyareti
Kütahya il protokolünden destek ziyareti
Kütahya il protokolünden destek ziyareti

YORUMLAR
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CHP'li Bayraktutan: 'Hopaspor'un başına gelebilecek olumsuzluk Kütahya Valisi'ne aittir' CHP'li Bayraktutan: 'Hopaspor'un başına gelebilecek olumsuzluk Kütahya Valisi'ne aittir' Altıntaş Belediye Gençlik Spor Takımı SAL Liginde Altıntaş Belediye Gençlik Spor Takımı SAL Liginde

Belediye Kütahyaspor, Play Off, Kütahya, Artvin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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