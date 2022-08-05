Mustafa Güre Tavşanlı Gençler Gücüspor'da - Son Dakika
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Mustafa Güre Tavşanlı Gençler Gücüspor'da

05.08.2022 11:29
Mustafa Güre Tavşanlı Gençler Gücüspor'da

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi 1. Amatör Ligde mücadele eden Tavşanlı Gençler Gücüspor, yaptığı transfer ile gündem oluşturdu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi 1. Amatör Ligde mücadele eden Tavşanlı Gençler Gücüspor, yaptığı transfer ile gündem oluşturdu.

Tavşanlı Gençler Gücü Spor Kulüp Başkanı Kenan Çelik, yapmış oldukları transferler ile güçlü bir kadro oluşturmayı hedeflediklerini ifade ederken Tavşanlı'da birçok takımda şampiyonluk yaşayan 1987 doğumlu orta saha oyuncusu Mustafa Güre ile 2022-2023 sezonu için anlaşmaya vardıklarını söyledi. Başkan Çelik bundan sonra da transfer çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Tecrübeli futbolcu Mustafa Güre'nin şampiyonluklar yaşadığı ve kadrosunda yer aldığı takımlar ise şu şekilde; Yağmurluspor, Çardaklıspor, Beyköyspor, Başköyspor, Ömerbeyspor, Tunçbilek Belediye, Bozbelenspor, Moymulspor ve Bağlıkspor. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Kenan Çelik, Tavşanlı, Kütahya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mustafa Güre Tavşanlı Gençler Gücüspor'da - Son Dakika

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