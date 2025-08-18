Kütahyaspor, Çorluspor\'u 3-2 Yendi

Yeni sezona hazırlık çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar kampında Çorluspor 1947 ile karşılaşan Kütahyaspor, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Yeni sezon öncesi oynadığı ilk iki hazırlık maçında Fethiyespor ve Ankara Demirspor'a 4-3 kaybeden Mavi Şimşekler, üçüncü hazırlık maçında TFF 3. Lig ekibi Çorluspor 1947'yi 3-2 mağlup etti. Kütahyaspor'un golleri, Ender Kılıç, Aykut Çift ve Embiya Ayyıldız'dan geldi. Mavi Şimşekler yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar kampında devam edecek. - KÜTAHYA