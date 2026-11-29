Kuzey Makedonya, özel maçta A Milli Kadın Hentbol Takımı'nı 30-27 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya'ya 30-27 yenildi. Hazırlık turnuvasını 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle bitiren milliler, ev sahipliği yapacağı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası için yarın Antalya'ya gidecek.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile oynadığı özel karşılaşmayı 30-27 kaybetti.
Ankara'da kamp yapan ay-yıldızlılar, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını da 16-15 geride tamamladı.
Hazırlık turnuvasını 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle bitiren Türkiye, ev sahipliği yapacağı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası için yarın Antalya'ya gidecek.
Milli takım, şampiyonanın 3-7 Aralık tarihlerindeki Türkiye ayağında C Grubu'nda Yunanistan, Danimarka ve İspanya ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
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