Kuzeyboru Avrupa Hedefiyle Hazırlanıyor - Son Dakika
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Kuzeyboru Avrupa Hedefiyle Hazırlanıyor

Kuzeyboru Avrupa Hedefiyle Hazırlanıyor
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Kuzeyboru Voleybol Takımı, yeni sezona Avrupa kupalarına katılma hedefi ile hazırlık yapıyor.

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avrupa kupalarına katılma hedefiyle sürdürüyor.

İtalyan başantrenör Lorenzo Pintus yönetiminde Aksaray Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdüren Kuzeyboru, sezonun ilk haftasında 4 Ekim'de sahasında oynayacağı Afyon Belediye Yüntaş karşılaşmasına yoğun tempo ve kondisyon antrenmanlarıyla hazırlanıyor.

Başantrenör Pintus, AA muhabirine, sporcuların birbirine uyum sağlaması ve fiziksel kapasitelerini artırması amacıyla yoğun fitness ve salon çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Sultanlar Ligi'nin zorlu ve uzun bir maraton olduğunu vurgulayan Pintus, "Fiziksel olarak geçen yıldan iyi bir takım kalmış, şu anda iyi durumdayız. Kısa süre sonra maç ritmini yakalayacak seviyeye geleceğiz. Transferlerimizi tamamladık. Yönetimimiz detaylı incelemelerin ardından kadromuzu güçlendirdi. Kendisini kanıtlayacak genç oyuncularımızın yanı sıra libero, pasör çaprazı ve köşe mevkilerine Sultanlar Ligi'ni iyi bilen oyuncuları dahil ettik." diye konuştu.

Pintus, yeni sezonda hedeflerini yakalamak adına çok başarılı bir transfer dönemi geçirdiklerini ifade etti.

Savaşçı bir takım kimliği oluşturmak istediklerini anlatan Pintus, şöyle konuştu:

"Sultanlar Ligi her yıl kalitesini bir üst seviyeye taşıyor. Tüm takımlar önemli yabancı oyuncu transferi yaptı. Bilmediğimiz bazı oyuncular var. Ligin seviyesi çok yüksek. Biz hedefimizi Avrupa kupalarında mücadele etmek olarak belirledik. Bu yolda çok çalışmamız gerekiyor. Kendi seviyemizdeki maçları zaten kazanmamız gerekiyor ancak ligin zirvesindeki büyük takımları yenmek için de sonuna kadar mücadele edeceğiz."

"Antrenmanlarımız keyifli ve eğlenceli geçiyor"

Milli voleybolcu Ergül Avcı ise yüksek tempoda, verimli ve iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getirdi.

Birkaç hafta sonra her şeyin yerine oturacağını aktaran Avcı, şunları kaydetti:

"Yeni hocamız Pintus, çok sıcakkanlı ve samimi. Antrenmanlarımız keyifli ve eğlenceli geçiyor. Kuzeyboru'da hedef her zaman sezonu en yukarıda tamamlamaktır. Güzel voleybol sergileyerek bunu herkese göstermek istiyoruz. Bunun için sabah akşam çalışıyoruz. Umarım taraftarlarımıza seyir zevki yüksek bir sezon izlettiririz. Sultanlar Ligi'nde bu yıl kadro kaliteleri birbirine çok denk takım var. Saha içerisindeki uyumu yakalayan her takım can yakabilir."

Kaynak: AA

Ergül Avcı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kuzeyboru Avrupa Hedefiyle Hazırlanıyor - Son Dakika

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