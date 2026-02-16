Kyrie Irving'den Gazze'ye Destek Mesajı

Dallas Mavericks forması giyen ABD'li basketbolcu Kyrie Irving, NBA All- Star maçında Gazze'de öldürülen gazetecilere destek mesajı içeren bir tişörtle görüntülendi.

ABD'nin Los Angeles şehrinde oynanan NBA All-Star maçını izleyen Irving'in üzerinde "Press (Basın)" yazılı tişörtü giydiği görünürken tişörtün iç kısmında ise "Dünyaya gerçekleri gösteren Gazze'deki sevgili gazetecilerimize ithaf edilmiştir" ifadesi yer aldı.

Daha önce Gazze ve Filistin'e desteğiyle gündeme gelen 33 yaşındaki yıldız, Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek için bir basın toplantısında kefiye takmıştı.