Lewis Hamilton Büyük Britanya Grand Prix'sini kazandı - Son Dakika
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Lewis Hamilton Büyük Britanya Grand Prix'sini kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. ayağı olan Büyük Britanya Grand Prix'sini Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazandı. Hamilton, Silverstone Pisti'nde düzenlenen yarışta birinci olarak 945 gün sonra podyumun zirvesine çıktı. Red Bull pilotu Max Verstappen ikinci olurken, McLaren pilotu Lando Norris üçüncülüğü elde etti. Şampiyonanın lideri Max Verstappen, pilotlar klasmanında birinci sırada yer alırken, Red Bull takımı da takımlar klasmanında birinci sıradaki yerini korudu.

07.07.2024 19:51
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sini Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazandı.

Büyük Britanyalı pilot, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlenen yarışta damalı bayrağı ilk sırada geçerek 945 gün sonra yeniden podyumun zirvesine çıkmayı başardı.

39 yaşındaki Hamilton, Silverstone'daki 9. galibiyetiyle tek pistte en çok kazanan pilot rekorunu kırdı.

Yarışta Red Bull pilotu Max Verstappen ikinciliği, McLaren pilotu Lando Norris üçüncülüğü elde etti.

Sezonun 13. yarışı Macaristan Grand Prix'si, 21 Temmuz'da koşulacak.

Büyük Britanya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 255 puan

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 171

3. Charles Leclerc (Monako): 150

4. Carlos Sainz (İspanya): 146

5. Oscar Piastri (Avustralya): 124

Takımlar

1. Red Bull: 373

2. Ferrari: 302

3. McLaren: 295

4. Mercedes: 221

5. Aston Martin: 68

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Lewis Hamilton Büyük Britanya Grand Prix'sini kazandı - Son Dakika

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