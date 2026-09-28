Lider Balıkesirspor, Eskişehirspor deplasmanında 7-1'lik hezimetle 9 puanda kaldı - Son Dakika
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Lider Balıkesirspor, Eskişehirspor deplasmanında 7-1'lik hezimetle 9 puanda kaldı

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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk 3 haftayı kayıpsız geçip 9 puanla zirveye kurulan Balıkesirspor, Eskişehirspor deplasmanında 7-1'lik tarihi mağlubiyet aldı. Balıkesirspor 9 puanda kalırken, Eskişehirspor puanını 7 yaptı.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta ilk 3 haftayı kayıpsız geçerek 9 puanla zirveye kurulan Balıkesirspor şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Eskişehirspor deplasmanında dağıldı.

Bu maça kadar 3 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan, geçen hafta Bigaspor'a 3-0 mağlup olunca taraftarının tepkisini çeken Eskişehirspor'a zirvede farkı açma hedefiyle konuk olan Bal-Kes sahadan 7-1'lik tarihi mağlubiyetle ayrıldı. Son olarak 2'nci Lig'den düştüğü 2022-2023 sezonunda Fethiyespor'a 7-1, Vanspor'a 8-0 yenilen Balıkesirspor yıllar sonra hezimet yaşadı. İlk 3 maçı 11 gol atıp, 2 gol yiyerek kazanan Balıkesir, şampiyonluk yarışındaki en önemli rakiplerinden Eskişehirspor'a cezası nedeniyle taraftarından yoksun olmasına rağmen hayat verdi. Balıkesirspor farklı mağlubiyetle 9 puanda kalırken, Eskişehirspor puanını 7 yaptı.

Kaynak: DHA
EskişehirsporBalıkesirsporFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Lider Balıkesirspor, Eskişehirspor deplasmanında 7-1'lik hezimetle 9 puanda kaldı - Son Dakika
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