Lider Balıkesirspor, Eskişehirspor deplasmanında 7-1'lik hezimetle 9 puanda kaldı

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta ilk 3 haftayı kayıpsız geçerek 9 puanla zirveye kurulan Balıkesirspor şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Eskişehirspor deplasmanında dağıldı.

Bu maça kadar 3 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan, geçen hafta Bigaspor'a 3-0 mağlup olunca taraftarının tepkisini çeken Eskişehirspor'a zirvede farkı açma hedefiyle konuk olan Bal-Kes sahadan 7-1'lik tarihi mağlubiyetle ayrıldı. Son olarak 2'nci Lig'den düştüğü 2022-2023 sezonunda Fethiyespor'a 7-1, Vanspor'a 8-0 yenilen Balıkesirspor yıllar sonra hezimet yaşadı. İlk 3 maçı 11 gol atıp, 2 gol yiyerek kazanan Balıkesir, şampiyonluk yarışındaki en önemli rakiplerinden Eskişehirspor'a cezası nedeniyle taraftarından yoksun olmasına rağmen hayat verdi. Balıkesirspor farklı mağlubiyetle 9 puanda kalırken, Eskişehirspor puanını 7 yaptı.