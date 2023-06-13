Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda oynamayacağını açıkladı - Son Dakika
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Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda oynamayacağını açıkladı

Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda oynamayacağını açıkladı

13.06.2023 17:08

PSG'den ayrılarak Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda yer almayacağını söyledi. 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Messi, kariyerinin ilk Dünya Kupası zaferini Arjantin ile yaşamıştı.

Fransız devi PSG'den ayrılarak MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olan Arjantinli yıldız Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası için itirafta bulundu.

"2026 DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAYACAĞIM"

2022 Dünya Kupası'nı kazanan yıldız futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nda yer alıp almayacağına dair soruya "2026 Dünya Kupası'nda oynayacağımı düşünmüyorum. Bu konudaki fikrimi değiştirmedim. Orada olup maçları izlemek isterim ancak turnuvada yer almayacağım" şeklinde yanıt verdi.

2022'DE KAZANMIŞTI

35 yaşındaki Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile zafere ulaşarak kariyerinin ilk Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda oynamayacağını açıkladı
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Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda oynamayacak Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda oynamayacak

Lionel Messi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda oynamayacağını açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda oynamayacağını açıkladı - Son Dakika
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