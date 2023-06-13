Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda oynamayacağını açıkladı

Fransız devi PSG'den ayrılarak MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olan Arjantinli yıldız Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası için itirafta bulundu.

"2026 DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAYACAĞIM"

2022 Dünya Kupası'nı kazanan yıldız futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nda yer alıp almayacağına dair soruya "2026 Dünya Kupası'nda oynayacağımı düşünmüyorum. Bu konudaki fikrimi değiştirmedim. Orada olup maçları izlemek isterim ancak turnuvada yer almayacağım" şeklinde yanıt verdi.

2022'DE KAZANMIŞTI

35 yaşındaki Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile zafere ulaşarak kariyerinin ilk Dünya Kupası'nı kazanmıştı.