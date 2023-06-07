Lionel Messi, Inter Miami'ye transfer oluyor

2 yılın ardından Paris Saint-Germain'e veda eden Lionel Messi, yeni takımı için son kararını verdi. Arjantinli yıldızın yeni rotası ABD olacak.
Guillem Balague'nin haberine göre, Barcelona ve Al Ittihad'ın peşinde olduğu Lionel Messi, tercihini Inter Miami'den yana kullandı. Arjantinli yıldız, büyük bir sürpriz olmazsa kariyerine ABD'de devam edecek.
Messi'nin son kararını Barcelona'ya bildirdiği ve Katalan devi için yeniden oynamayacağı iddia edildi. Fransız devinin formasıyla 75 maça çıkan Messi, 32 gol ve 34 asist yaptı.
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