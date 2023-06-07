Lionel Messi, Inter Miami'ye transfer oluyor - Son Dakika
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Lionel Messi, Inter Miami'ye transfer oluyor

07.06.2023 17:07

Paris Saint-Germain'den ayrılan Lionel Messi, Barcelona ve Al Ittihad'ın tekliflerini reddederek Inter Miami'ye transfer oluyor. Arjantinli yıldızın, PSG'de 75 maçta 32 gol ve 34 asist yaparak performansıyla dikkat çekti.

2 yılın ardından Paris Saint-Germain'e veda eden Lionel Messi, yeni takımı için son kararını verdi. Arjantinli yıldızın yeni rotası ABD olacak.

INTER MIAMI FORMASI GİYECEK

Guillem Balague'nin haberine göre, Barcelona ve Al Ittihad'ın peşinde olduğu Lionel Messi, tercihini Inter Miami'den yana kullandı. Arjantinli yıldız, büyük bir sürpriz olmazsa kariyerine ABD'de devam edecek.

MESSI'NIN PSG KARNESİ

Messi'nin son kararını Barcelona'ya bildirdiği ve Katalan devi için yeniden oynamayacağı iddia edildi. Fransız devinin formasıyla 75 maça çıkan Messi, 32 gol ve 34 asist yaptı.

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