Litvanya-Türkiye maçına doğru - Son Dakika
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Litvanya-Türkiye maçına doğru

06.06.2022 19:14

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci maçında yarın Litvanya'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz, maçları kazanmak ve grubu lider bitirmenin ilk hedefleri olduğunu söyledi.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci maçında yarın Litvanya'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz, maçları kazanmak ve grubu lider bitirmenin ilk hedefleri olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı LFF Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kuntz, "Maçları kazanmak ve grubu lider bitirmek bizim için öncelikle hedef bu. Farklı takımlara karşı farklı stillerle oynamak İtalya ve Portekiz gibi takımlarla oynuyorsanız farklı tarzda oynamak gerek. Kasım ayında yine güçlü rakiplerle hazırlık maçı oynama ihtimalimiz var. Şu an eğer C Ligi'nde bulunuyorsak bunu hak etmişiz demektir. FIFA sıralamasında bizden aşağı sırada yer alan takımlara karşı oyunu domine eden bir stilde oynamamız gerekiyor. Zihinsel olarak da oyuncularımızı güçlü kılmak istiyoruz. Deplasmanda Faroe Adaları yolculuğunda koşullar zorlu olacak. Uzak bir yolculuk, oyununu etkilememesi gerekiyor. Faroe Adaları maçını kazandık, goller attık, gol yemedik bunlar gelişimimiz adına iyi şeylerdi. İlk yarıda pozisyon alma, hareketlilik alma adına iyi olmadı ama kendi stilimizi bulma yolunda ilerleyeceğiz. Bu stil içinde yer alan şeylerden biri maçta aktif olmak, beklememek." ifadelerini kullandı.

Kuntz, karşılaşmanın suni çimde oynanacağının hatırlatılması üzerine, "Bu saha koşulları maçı ve oyunu etkileyecek. Alışık olmadığımız bir zemin. Faroe Adaları maçından sonraki ilk antrenmanımızı Riva'daki suni çim zeminde yaptık. Tabii ki farklı olacak. Bu tür zeminlerde oyuncular farlı hissedebiliyor. Bu tür maçlar kafamızda kazanmamız gereken maçlar. Saha zeminini suni çim gerçekliğine çok odaklanırsak bu bizi gereksiz yere zorlayacaktır. Önemli olan karşılaşmaya ve skora yönelik düşünce içinde olmamız." şeklinde konuştu.

"Oyunumuzla fark oluşturacağımız bir maç olacağını tahmin ediyorum"??????

Litvanya'nın Lüksemburg ile oynadığı son maçı izlediklerini aktaran Alman teknik adam, "Litvanya'nın son maçlarını izledik. Litvanya'nın da bizi favori gördüğünü anıyoruz. Topun daha fazla bizde olduğu, iyi pas kalitemizle, hareketli oyunumuzla fark oluşturacağımız bir maç olacağını tahmin ediyorum. Oyuncularımızın yorgunluk seviyesini kontrol ederek ilk 11'imizde de bazı değişiklikler olacaktır. Litvanya'nın hocasını Bundesliga'da dan tanıyorum, aynı dönemde oynamıştık. Mücadeleden vazgeçmeyen çok koşan bir oyuncuydu, bu karakterini takımına da yansıtacağını, sahada vazgeçmeyen bir takım göreceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Alman teknik adam, "Oyuncularınıza beslenme kitabı hediye ettiğinizi duyduk. Bu doğru mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Biz her zaman oyuncularımıza fayda sağlayacak ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Yogodan bahsetmiştik, kas gevşemesine, uyku düzenine yardımcı oluyor mu diye düşündük. Kitabın yazarı Mona'yı tanıyorum, kendisi Almanya Futbol Federasyonunda çalışmıştı, daha sonra Bayern'e geçti, sonra Klopp onu Liverpool'a aldı. Klopp onun için 'Benim en iyi transferimdi' ifadesini kullanmıştı. Yeme-içme konusunda yüksek performans göstermesi gereken oyuncuların doğru beslenebilmesi için en iyi futbolcularla çalışan, kolay okunabilen kitabın faydalı olur diye düşündük. Oyuncularım yüzde 1'ini bile alsalar bizim için artıdır. Bu da şu ana kadar geçirdiğimiz 10 günlük sürede, iki tane çok değerli beslenme uzmanımız var. Aşçımız da var. Çok iyi ve lezzetli yemekler yapıyor. Oyuncularımız eve döndüklerinde tercihleri hamburger olmasın. Sebze ve sağlıklı yesinler isteriz. Bu hocanın imajına da artı sağlıyor."

Litvanya-Türkiye maçına doğru
Litvanya-Türkiye maçına doğru
Litvanya-Türkiye maçına doğru
Litvanya-Türkiye maçına doğru
Litvanya-Türkiye maçına doğru
Litvanya-Türkiye maçına doğru
Litvanya-Türkiye maçına doğru
Litvanya-Türkiye maçına doğru

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Litvanya-Türkiye maçına doğru Litvanya-Türkiye maçına doğru Litvanya-Türkiye maçına doğru Litvanya-Türkiye maçına doğru
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Litvanya-Türkiye maçına doğru - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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