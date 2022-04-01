Litvanyalı milli yüzücüler Dünya Yüzme Şampiyonası için Erzurum'da kulaç atıyor - Son Dakika
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Litvanyalı milli yüzücüler Dünya Yüzme Şampiyonası için Erzurum'da kulaç atıyor

01.04.2022 10:59
Litvanyalı milli yüzücüler Dünya Yüzme Şampiyonası için Erzurum'da kulaç atıyor

Litvanya Yüzme Milli Takımı, Macaristan'da düzenlenecek Dünya Yüzme Şampiyonası'nda başarılı olmak için Erzurum'da güç depoluyor.

Litvanya Yüzme Milli Takımı, Macaristan'da düzenlenecek Dünya Yüzme Şampiyonası'nda başarılı olmak için Erzurum'da güç depoluyor.

Özellikle yaz aylarında futbol takımları başta olmak üzere kulüplerin bireysel ve takım sporlarında güç depolamak ya da kamp yapmak için tercih ettiği Erzurum, kışın daha çok kayak sporuna gönül veren turistleri Palandöken Kayak Merkezi'nde ağırlıyor.

Kışın kayak meraklılarının yanı sıra yüksek irtifası sebebiyle güç depolamak isteyen yüzücüleri de misafir eden kent, konuklarını Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzunda misafir ediyor.

Şu sıralar söz konusu olimpik yüzme havuzunun olduğu tesiste kampa giren Litvanya Yüzme Milli Takımı, 8'i milli yüzücü, 10'u küçük yaştaki sporculardan oluşan 18 sporcusuyla katılacağı müsabakalara hazırlanıyor.

Ülkelerini en iyi şekilde temsil etmek için günde iki antrenman yapan yüzücüler, 18 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde Budapeşte'de yapılacak Dünya Yüzme Şampiyonası'nda başarılı olmak için kulaç atıyor.

Litvanya Yüzme Milli Takım Antrenörü Zilvinas Ovsiukas, AA muhabirine, kente ilk kez geldiklerini ve kamp ortamını çok beğendiklerini söyledi.

Kendilerine sağlanan imkanların iyi olduğunu belirten Ovsiukas, "Özellikle otelimiz yüksek yerde olduğu için dağdan aşağı inmemiz inanılmaz bir duygu. Erzurum'u çok beğendim, çalışmalarımız da iyi gidiyor. Yine gelmeyi düşünüyorum." dedi.

Ovsiukas, iki takım halinde kampa girdiklerini ifade ederek, "Yüksek irtifa kampına ilk kez geldik. 8'i milli 10 kişi de çocuk takımı olmak üzere iki takım halinde geldik ve sporcularımın bazısı olimpiyat sporcuları. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Öncelikli hedefimiz Macaristan'daki Dünya Yüzme Şampiyonası." diye konuştu.

Yüksek irtifanın sporcular üzerindeki etkisinden de bahseden Ovsiukas, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yüksek irtifa kampı için bir kaç yere daha gittik ama buradaki tesisler gerçekten çok iyi. İlk kez gelmemize rağmen çok memnun kaldım. İleride de yine geliriz diye ümit ediyorum. Yüksek irtifa sporcunun ciğerlerine çok faydalı, hava basıncı arttıkça sporcular daha sağlıklı ve hızlı oluyor. Macaristan'daki şampiyonanın nasıl olacağını zaman gösterecek. Bunun için çalışıyoruz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Litvanyalı milli yüzücüler Dünya Yüzme Şampiyonası için Erzurum'da kulaç atıyor - Son Dakika


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