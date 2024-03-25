Los Angeles Lakers, Indiana Pacers'ı 150-145 mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Laker, sahasında ağırladığı Indiana Pacers'ı 150-145 yendi.
NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-in potasındaki Lakers, 4 oyuncusunun 25 sayı barajını geçtiği mücadelede Pacers'ı 150 sayıyla mağlup etti ve bu sezon 39. galibiyetini elde etti.
Lakers'ta Anthony Davis 36 sayı, 16 ribaunt, 3 asist, LeBron James 26 sayı, 5 ribaunt, 10 asist, Spencer Dinwiddie 26 sayı, 5 asist, Austin Reaves 25 sayı, 5 ribaunt, 8 asistle galibiyete katkıda bulundu.
Pacers'ta ise Pascal Siakam 36 sayı, 12 ribaunt, Myles Turner 20 sayı, 5 ribaunt, T.J. McConnell 17 sayı, 7 asist, Andrew Nembhard 15 sayı, 5 asistle mücadele etti.
Alınan sonuçlar şöyle:
Detroit Pistons- New Orleans Pelicans: 101-114
Los Angeles Clippers- Philadelphia 76ers: 107-121
Miami Heat- Cleveland Cavaliers: 121-84
Milwaukee Bucks- Oklahoma City Thunder: 118-93
Minnesota Timberwolves- Golden State Warriors: 114-110
Los Angeles Lakers-Indiana Pacers: 150-145
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