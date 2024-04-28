Spor

- Maç sonu olay çıktı, bir futbolcu ve taraftar yaralandı

BURSA - TFF 2. Lig kırmızı Grup'un 37. haftasında İnegölspor sahasında Arnavutköy Belediyesi'ne 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından iddiaya göre İnegölsporlu futbolcu Nadir Çiftçi ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Maçın ardından soyunma odasına giren futbolcu Nadir Çiftçi, öfkelenerek soyunma odasının camına yumruk attı. O sırada taraftarlar da soyunma odasının camlarına sopalarla saldırdı. Yaşanan olay sırasında Nihat İ. isimli taraftar cam parçasının üzerine gelmesi sonucu elinden yaralandı. Yaralanan taraftar özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, Nadir Çiftçi de ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Güvenlik güçleri yaşanan olayları yatıştırırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.