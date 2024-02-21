Maccabi Haifa, Gent'i eleyerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna çıktı - Son Dakika
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Maccabi Haifa, Gent'i eleyerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna çıktı

Maccabi Haifa, Gent\'i eleyerek UEFA Avrupa Konferans Ligi\'nde son 16 turuna çıktı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Maccabi Haifa, ilk maçta 1-0 yendiği Gent ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak son 16 turuna çıktı. Maccabi Haifa'nın golünü Frantzdy Pierrot atarken, ev sahibi ekip Abdoulaye Seck'in kendi kalesine attığı golle beraberliği sağladı. Daniel Sundgren ise 72. dakikada kırmızı kart gördü. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kuraları, 23 Şubat Cuma günü çekilecek.

21.02.2024 22:15  Güncelleme: 22:17
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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Maccabi Haifa, ilk maçta 1-0 yendiği Gent ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak son 16 turuna çıktı.

Karşılaşmada Maccabi Haifa'nın golünü 4. dakikada Frantzdy Pierrot atarken, ev sahibi ekip 69. dakikada Abdoulaye Seck'in kendi kalesine attığı golle beraberliği sağladı.

Maccabi Haifa forması giyen İsveçli Daniel Sundgren, 72. dakikada kırmızı kart gördü.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kuraları, 23 Şubat Cuma günü çekilecek.

Kaynak: AA

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