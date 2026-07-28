Makana Baku, Kocaelispor\'da Mutlu

Kocaelispor'un yeni transferi Makana Baku, yeşil-siyahlı formayı giyeceği için mutlu olduğunu belirterek, takıma güvendiğini ve taraftarlara en iyi mesajı sahadaki performansıyla vereceğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Kocaelispor'da yeni transfer Makana Baku, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kamp çalışmalarını değerlendirdi. Yeşil-siyahlı ekibe katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Alman orta saha, takımına güvendiğini ifade ederek, taraftarlara sözlerinden çok sahadaki performansıyla mesaj vermek istediğini söyledi.

Baku, "Kocaelispor'da olduğum için mutluyum. Büyük bir sabırsızlıkla maçların başlamasını bekliyorum. Kampımız iyi gidiyor. Önümüzde iki tane hazırlık maçımız var. Onlara odaklanmış durumdayız. Ama genel anlamda kampımız gayet iyi geçiyor. Beklentileri şimdiden söylemek tabii ki zor. Takımıma güvenim var ama ilk maçı beklemek gerekiyor. Ama şunu söyleyebilirim, pozitifim. Umutlarım var. Çok konuşan biri değilim. Elimden geldiğince yeteneğimi ve işimi sahada gerçekleştirmekten yanayım. Taraftarlara oyunumla bir mesaj verebilirim" dedi.