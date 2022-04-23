Makaralı Yay Kadın Milli Takımı'ndan Dünya Kupası'nda gümüş madalya - Son Dakika
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Makaralı Yay Kadın Milli Takımı'ndan Dünya Kupası'nda gümüş madalya

23.04.2022 11:50
Makaralı Yay Kadın Milli Takımı'ndan Dünya Kupası'nda gümüş madalya

Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Antalya'da düzenlenen Hyundai Okçuluk Dünya Kupası 1. ayak mücadelesinde gümüş madalya kazandı.

Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Antalya'da düzenlenen Hyundai Okçuluk Dünya Kupası 1. ayak mücadelesinde gümüş madalya kazandı.

Yeşim Bostan Uçar, Ayşe Bera Süzer ve Emine Rabia Oğuz'dan oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, finalde Almanya Milli Takımı ile karşılaştı. Mücadelede 224 puan alan Türk sporcular, 228 puan alan Alman rakiplerine karşı kaybettikleri mücadele sonucunda gümüş madalya elde etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Makaralı Yay Kadın Milli Takımı'nı kutladı.

Makaralı Yay Kadın Milli Takımı'ndan Dünya Kupası'nda gümüş madalya
Makaralı Yay Kadın Milli Takımı'ndan Dünya Kupası'nda gümüş madalya
Makaralı Yay Kadın Milli Takımı'ndan Dünya Kupası'nda gümüş madalya
Makaralı Yay Kadın Milli Takımı'ndan Dünya Kupası'nda gümüş madalya

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Gümüş Madalya, Dünya Kupası, Okçuluk, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Makaralı Yay Kadın Milli Takımı'ndan Dünya Kupası'nda gümüş madalya - Son Dakika


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