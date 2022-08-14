Manchester City'nin yeni kaptanı Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan oldu - Son Dakika
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Manchester City'nin yeni kaptanı Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan oldu

14.08.2022 18:39

İngiliz devi Manchester City'de kaptan Fernandinho'nun takımdan ayrılmasının ardından kaptanlığa İlkay Gündoğan getirildi.

Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'de Fernandinho'nun ayrılığı sonrası yeni kaptan belli oldu.

KAPTANLIK PAZUBANDINI TAKTI

Dünya devinin Türk asıllı Alman futbolcusu ve geçen sezon takımın şampiyonluğunda büyük sahibi olan İlkay Gündoğan takımın yeni kaptanı oldu.

Takım arkadaşlarının oylarıyla seçildi! Manchester City'nin yeni kaptanı İlkay Gündoğan

İKİNCİ KAPTAN DE BRUYNE

Manchester City'nin Bournemouth'u 4-0 mağlup ettiği maça 11'de başlayan İlkay Gündoğan, kaptanlık pazubandı ile sahaya çıkmıştı. Fernandinho takımdan ayrılmadan önce İlkay, ikinci kaptan konumunda bulunuyor. Takımda şu an ikinci kaptanı Kevin De Bruyne.

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Manchester City FC, İlkay Gündoğan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester City'nin yeni kaptanı Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manchester City'nin yeni kaptanı Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan oldu - Son Dakika
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