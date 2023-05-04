Haaland 22 yaşında tarihin en golcüsü oldu! Maç sonu dayaklı kutlama yaşadı - Son Dakika
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Haaland 22 yaşında tarihin en golcüsü oldu! Maç sonu dayaklı kutlama yaşadı

04.05.2023 00:24

İlk sezonunda 35 gole ulaşarak İngiltere Premier Lig tarihinin en golcü futbolcusu olan 22 yaşındaki Erling Haaland, rekorun yeni sahibi oldu. Norveçli futbolcuya arkadaşları tarafından maç sonunda dayaklı kutlama yapıldı.

İngiltere Premier Lig'de Arsenal'la şampiyonluk yarışı veren Manchester City, West Ham'ı 3-0'lık skorla mağlup etti.

HAALAND YİNE ATTI

Karşılaşmada goller 50'de Ake, 70'te Haaland ve 85'te Foden'dan geldi. Erling Haaland, bu golle adını tarihe yazdırdı.

22 yaşında tarihin en golcüsü oldu! Rekor kıran Haaland'a dayaklı kutlama

EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCU

22 yaşındaki futbolcu 35 golle, Premier Lig'de bir sezonda en çok gol atan futbolcu olmayı başardı. 22 yaşındaki süper yıldız, İngiltere'deki ilk sezonunda tarihe geçti.

22 yaşında tarihin en golcüsü oldu! Rekor kıran Haaland'a dayaklı kutlama

MAÇ SONU DAYAKLI KUTLAMA

Manchester City Teknik Direktörü Guardiola, takımı saha kenarına toplayıp ip gibi dizli. Kalabalığın arasından geçen Haaland'a esprili şekilde vurdular. Yıldız futbolcu hocasına ve arkadaşlarına teşekkür etti.

22 yaşında tarihin en golcüsü oldu! Rekor kıran Haaland'a dayaklı kutlama
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Manchester City FC, West Ham United FC, Erling Haaland, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Haaland 22 yaşında tarihin en golcüsü oldu! Maç sonu dayaklı kutlama yaşadı - Son Dakika


Son Dakika
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SON DAKİKA: Haaland 22 yaşında tarihin en golcüsü oldu! Maç sonu dayaklı kutlama yaşadı - Son Dakika
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