Salon: Muradiye
Hakemler: Can Mavisu, Tolga Edis, Berk Kurtulmuş
Manisa Basket: Pickett 7, Acuil 14, Saben Lee 34, Thomas 6, Yunus Emre Sonsırma 7, Chiozza 6, Leon Apaydın 3, White Jr. 17
Beşiktaş Fibabanka: Mathews 15, Needham 24, Yiğit Arslan 5, Sleva 11, Terry 8, Allman 8, Morgan, Kerem Kuthan Konan 9, Martin 8
1. Periyot: 21-24
Devre: 49-42
3. Periyot: 69-65
5 faulle çıkanlar: 33.27 Kerem Kuthan Konan, 37.08 Mathews, Allman 39.50 (Beşiktaş Fibabanka)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Manisa Basket, sahasında Beşiktaş Fibabanka 94-88 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Manisa Basket, Beşiktaş'ı Yendi - Son Dakika
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