Manisa Basket, Süper Lig'e Mağlubiyetle Başladı

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BASKETBOLDA ilk kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi İspanya deplasmanında güçlü rakibi UCAM Murcia'yı uzatmada 103-97 yenerek maratona iyi başlayan Manisa Basket, Süper Lig'deki ilk hafta maçında ise umduğunu bulamadı. Bursaspor'a evinde 81-73 yenilen Manisa Basket, sezona mağlubiyetle başladı. Maçı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa Büyükşehir Spor Kulübü Başkanı Emre Hasgör ile birlikte izledi.