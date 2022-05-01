Manisa Yıldızlar Judo İl Birinciliği müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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Manisa Yıldızlar Judo İl Birinciliği müsabakaları sona erdi

01.05.2022 13:19
Manisa Yıldızlar Judo İl Birinciliği müsabakaları sona erdi

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Judo İl Temsilciliği organizasyonunda yapılan Yıldızlar Judo İl Birinciliğinde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Judo İl Temsilciliği organizasyonunda yapılan Yıldızlar Judo İl Birinciliğinde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Judo İl Temsilciliği organizasyonunda yapılan Yıldızlar Judo İl Birinciliği müsabakaları büyük heyecana ve çekişmeye sahne oldu. Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleşen seçmelere kız-erkek olmak üzere toplamda yaklaşık 200 sporcu katıldı. Dereceye giren sporculara madalyaları, Manisa İl Temsilcisi Serhat Demir, antrenörler ve hakemler tarafından takdim edildi. Müsabakalarda rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek dereceye giren judocular

13-15 Mayıs tarihlerinde Kahramanmaraş'ta yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil edecek. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sporcu ve antrenörleri tebrik ederek, Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diledi. Judo İl Temsilcisi Serhat Demir de altyapıdan milli takıma çok sayıda sporcu kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirterek, Manisa'nın judoda Türkiye'nin gözde illerinden biri olduğunu söyledi.

Dereceye giren sporcular şöyle: Kızlarda; 32 kiloda 1. Ayla Akkaya, 2. Şilan Ertem. 36 kiloda 1. Bahar Adıyaman, 2. Fadime Ceylin Ersöz, 3. Fahriye Naz Karaman, 3. Sima Yıldırım. 40 kiloda 1. Sude Vural, 2. Bengü Su Çetin, 3. Hülya Çınar, 3. Firdevs Darı. 44 kiloda 1. Merve Çınar, 2. Ecem Tekin, 3. Ceylin Ulusoy, 3. Elif Ertürk. 48 kiloda 1. Ceylin Nisa Dalkara, 2. Ayriz İpekli, 3. Esen Çetin, 3. Hatice Özge Şenol. 52 kiloda 1. Sıla Kırcı, 2. Kübra Kahya, 3. Hiranur Turğut, 3. Yaren Bozan. 57 kiloda 1. Meryem Kuyumcu, 2. Deniz Avcı, 3. Ela Kahya, 3. Halide Ecrin Koç. 63 kiloda 1. Halime Deveci, 2. Nehir Uslu, 3. Meryem Ebrar Koçyiğit, 3. Ecem İzler. + 63 kiloda 1. Mürüvvet Nur Özkan, 2. Güner Kıymet Diker, 3. Yağmur Sultan Şahin, 3. Azra Çelebi.

Erkeklerde; 34 kiloda 1. Mert Öztürk, 2. Devran Ögel. 38 kiloda 1. Özgür Aydın, 2. Eren Gül, 3. Musa Polat Gülten, 3. Oktay Bilen. 42 kiloda 1. Arda Düzce, 2. Umut Bilgiç, 3. Muhammet Akkaya, 3. Osman Arda Sargın. 46 kiloda 1. Kerem Şayık, 2. Ömer Faruk Pınar, 3. Buğra Filiz, 3. Doğan Ertem.

50 kiloda 1. Hüseyin Ertem, 2. Muharrem İnci, 3. Eymen Yağız Gülten, 3. Mehmet Ali Gündoğdu.

55 kiloda 1. Emin Levent Yelkenci, 2. Hakkıhan Çavdar, 3. Edip Emre Akça, 3. Halil İbrahim Korkmaz.

60 kiloda 1. Emir Musap Çelik, 2. Celal Gündüz, 3. Ozan Karpuzcu, 3. Emirhan Baba.

66 kiloda 1. Arda Aydın, 2. Vatan Sever, 3. Mustafa Ali Sezer, 3. İsmail Aydın.

73 kiloda 1. Hasan Can Göllü, 2. Arda Kamal. +73 kiloda 1. Muzaffer Mert Ünlü, 2. İlyas Kaan Sevben. - MANİSA

Manisa Yıldızlar Judo İl Birinciliği müsabakaları sona erdi
Manisa Yıldızlar Judo İl Birinciliği müsabakaları sona erdi
Manisa Yıldızlar Judo İl Birinciliği müsabakaları sona erdi
Manisa Yıldızlar Judo İl Birinciliği müsabakaları sona erdi
Manisa Yıldızlar Judo İl Birinciliği müsabakaları sona erdi
Manisa Yıldızlar Judo İl Birinciliği müsabakaları sona erdi
Manisa Yıldızlar Judo İl Birinciliği müsabakaları sona erdi

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Manisa'da basketbolda tarihi gün Manisa'da basketbolda tarihi gün

Serhat Demir, gençlik, Manisa, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manisa Yıldızlar Judo İl Birinciliği müsabakaları sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa Yıldızlar Judo İl Birinciliği müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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