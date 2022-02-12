Üye Girişi
Manisalı Samet Akça atıcılıkta Türkiye 3'üncüsü oldu - Son Dakika

Manisalı Samet Akça atıcılıkta Türkiye 3'üncüsü oldu

12.02.2022 14:55
Manisalı Samet Akça atıcılıkta Türkiye 3'üncüsü oldu

Manisa İl Gençlik Spor Kulübü sporcusu Samet Akça, Ankara'da yapılan Para Atıcılık Havalı Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3'ncüsü oldu.

Manisa İl Gençlik Spor Kulübü sporcusu Samet Akça, Ankara'da yapılan Para Atıcılık Havalı Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3'ncüsü oldu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atıcılık Poligonu'nda Antrenörler Çağrı Tangör ve Sekip Taner Bakal tarafından yürütülen para atıcılık çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu çalışmalarda yer alan sporculardan Manisa İl Gençlik Spor sporcusu Samet Akça, Ankara'da yapılan Para Atıcılık Havalı Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda 613.7 puanla R5 kategorisinde Türkiye 3'üncüsü oldu. Elde ettiği başarıyla Manisa'nın gururu olan Samet Akça, Milli Takım aday kadrosunda yer aldı. Sporcuyu ve antrenörlerini kutlayan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Hedefine inanıp azimle çalışarak Manisa'mıza madalya kazandıran Samet kardeşimizin Ay yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada da gururla temsil edeceğine inanıyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımız öncülüğünde engelli sporcularımıza yönelik yaptığımız proje ve çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Başarıların günden güne artması oldukça sevindirici. Amacımız daha çok engelli bireyimizi sporla buluşturmak." dedi. - MANİSA

YORUMLAR
500

gençlik, Türkiye, Ankara, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manisalı Samet Akça atıcılıkta Türkiye 3'üncüsü oldu - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
14:32 E-Devlet'te en çok hangi soru soruldu? 73 milyon kez sorgulaması yapıldı
14:29 Iraklı komutandan gündem olacak sözler: Öcalan posteri asan olursa, onları bu meydana asarım
14:27 Bakan Nebati, fiyat artışlarına karşı yeni tedbir paketini açıklıyor
14:14 Molnupiravir ilacı, koronavirüse yakalanan 65 yaş üstü kişilere bedava dağıtılmaya başlandı
14:12 Eşiyle tartışan adamdan vahşet! Karısının boğazını ekmek bıçağıyla kesti
14:10 Görevliler tarafından Marmaray'da sigara içtiği için uyarılan adam: Sigara içiyorum
14:02 Pavyonda direk dansı yaptı, sosyal medyada bir anda ünlü oldu
14:01 Galatasaray Fatih Terim'i arıyor! Kötü gidişata Torrent da engel olamadı
13:45 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Önümüzdeki hafta 3600 ek göstergeyi müzakere edeceğiz
13:30 Ahmet Çalık'ın nişanlısından duygusal paylaşım: Her şeyden çok seni seviyorum
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 15:02:56. #1.11#
SON DAKİKA: Manisalı Samet Akça atıcılıkta Türkiye 3'üncüsü oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement