Manisaspor, Karaköyspor'u 3-0 Yendi - Son Dakika
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Manisaspor, Karaköyspor'u 3-0 Yendi

Manisaspor, Karaköyspor\'u 3-0 Yendi

Manisaspor, sezonun ikinci haftasında Karaköyspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

02.11.2024 19:56
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MANİSA Süper Amatör Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden kentin en köklü kulübü Manisaspor, sezonun ikinci hafta maçında ağırladığı Karaköyspor'u ilk yarıda attığı gollerle 3-0 yendi. Mücadeleyi 5 bin taraftar izledi.

Manisa Süper Amatör Lig 1'inci Grup'ta yeni sezona Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle profesyonel liglerde yer aldığı dönemden eski oyuncularını kadroya katarak hazırlanan Manisaspor, ligin ikinci hafta maçında Karaköyspor'u ağırladı. Ligin ilk haftasında rakibinin sahaya çıkmadığı siyah-beyazlı ekip, ilk maçını 5 bin taraftarının önünde oynadı. Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan maçta Manisaspor'un gollerini 29 ve 40'ıncı dakikada Bekir Yılmaz ile 43'üncü dakikada Hakan Turan kaydetti. Galibiyetle Manisaspor camiası büyük sevinç yaşadı. Karşılaşmayı; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisaspor Başkanı Gencay Esendağ, Karaköyspor Başkanı Osman Yıldırım, Manisa ASKF Başkanı Erol Timur, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Barosu Başkanı Sevgi Başak Yeşil Malay, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Emre Hasgör takip etti.

1965 yılında kurulan Manisaspor, iki farklı dönemde Süper Lig'de yer almış, ardından borçları yüzünden gelen transfer yasaklarıyla küme düşmüştü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Manisaspor, Karaköyspor'u 3-0 Yendi - Son Dakika

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