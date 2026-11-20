Mardin 1969 Spor, Bandırmaspor karşılaşması öncesi hazırlıklarını bitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında yarın Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-lacivertli ekip, karşılaşmayı saat 13.30'da Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynayacak.
Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre Hamzabey Tesisleri'nde teknik direktör Ivaylo Petev yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas çalışması yaptı.???????
Antrenmanın ardından hazırlıklarını noktalayan kırmızı-lacivertli ekip, Bandırmaspor karşılaşmasına odaklandı.
Mardin 1969 Spor ile Bandırmaspor, yarın saat 13.30'da Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA
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