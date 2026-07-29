Mardin 1969 Spor, Kerim Alıcı ile Anlaştı
Mardin 1969 Spor, Bandırmaspor'dan Kerim Alıcı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 29 yaşındaki sağbek oyuncusu Kerim Alıcı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün açıklamasında, Bandırmaspor forması giyen 29 yaşındaki sağbek Kerim Alıcı ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Tecrübesi, karakteri ve oyun kalitesiyle takıma önemli katkı sağlamasını beklediğimiz Kerim Alıcı'ya yeni sezonda başarılar dilerken, transferin camiaya hayırlı olması temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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